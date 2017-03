No Dia Nacional do Turismo autoridades avaliam aptidões do setor em Figueirão

Em comemoração ao Dia Nacional do Turismo o Departamento de Cultura e Turismo da Secretaria Municipal de Educação, convidou autoridades locais para que avaliassem aptidões turísticas da cidade. Guiados pela turismóloga e chefe de departamento, Marinalva Paniago, o grupo visitou locais pouco explorados em Figueirão, como o Santuário Breves e a Fazenda Pedra Bonita. A ação aconteceu nesta quinta-feira (2), e contou com a participação de cerca de 13 autoridades.

“Precisamos alternativas de diversificar a renda do município, atrair turistas e novas estratégias para alavancar o setor. Figueirão é rico em belezas naturais, e estamos trabalhando em busca de projetos e inovações para alavancar este setor tão pouco visitado”, explica Marinalva.

Participaram os vereadores Edegar, Flávia, Marcelo e Luciene; secretários municipais – Danilo da Educação e Fábio da Infraestrutura; o comandante da Polícia Militar Sgtº. Hernandes com três de seus comandados; o padre João Alves – Pároco de Figueirão e a primeira-dama Graciela Rosalin, representando o prefeito Rogério Rosalin.

Segundo o grupo, o Santuário Breves, onde fica o Cristo de braços abertos voltado para a cidade, pode ser melhor explorado ao divulgarem o nome do município. O Cristo, construído em 2004, por iniciativa do fazendeiro Roberto Breves, tornou-se um ponto turístico, mas precisa de melhores estruturas, para que a população possa subir para tirar fotos, e até para fazer orações e promessas, com segurança.

Na fazenda Pedra Bonita, existe uma pedra lapidada pela natureza em formação rochosa diferenciada, a famosa Pedra Bonita, que tornou Figueirão conhecido Estado afora. A Pedra Bonita fica localizada na fazenda de mesmo nome, de propriedade da professora senhora Olidia Ferreira Barbosa, que recebeu o grupo de visitantes e discorreu sobre sua satisfação de ver essa iniciativa da Prefeitura, dando o primeiro passo direcionado ao turismo contemplativo do município.

Texto: Rubem Vasconcelos

