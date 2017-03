Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Melhora de saúde e das chances de sucesso geral. Haja com inteligência e com perícia, que conseguirá chegar onde pretende hoje. Êxito pessoal, social, elevação do caráter e felicidade íntima. Algum assunto ligado a imóvel poderá estar pendente.

TOURO – Evitar afobações, correrias e a precipitação, será muito importante. Seja sereno ao resolver problemas neste dia. O dia poderá ser mais atribulado, com suas atenções voltadas para o setor profissional e para os problemas domésticos.

GÊMEOS – Fluxo astral neutro em quase tudo. Apenas as pequenas compras estarão beneficiadas. Mas, mediante uma atitude positiva, as coisas darão certo. Será um dia de gastos, devendo precaver-se contra despesas extras.

CÂNCER – Hoje você lucrará em negócios imobiliários, pelo esforço no trabalho e no emprego de suas economias em fundos públicos. Os transportes, as mudanças estão favorecidas. Na parte da tarde, também o dia pode apresentar algumas dificuldades passageiras.

LEÃO – Dia muito bom para você. Vai se entender com sua família e com seus superiores e colegas de trabalho e lucrará bastante se poupar o seu dinheiro. Na parte da manhã, você deverá evitar indispor-se com os chefes ou figuras de autoridade.

VIRGEM – Muita felicidade íntima e proteção na vida social. Faça higiene mental, se divertindo passeando e conhecendo novas coisas à noite. Muita alegria, surpresas e gratificações com relação a seus planos e também com relação a passeios e festas.

LIBRA – Controle sua ansiedade em querer conquistar as coisas muito rapidamente, dê o tempo necessário para que tudo aconteça de modo mais natural. Evite o egoísmo e se coloque em um ponto de vista mais aberto para ser melhor compreendido. Dia bom para estudos, testes e contatos pessoais.

ESCORPIÃO – Saiba o momento certo para expressar sua opinião e tenha especial cuidado para não ofender ninguém. O dia se apresentará tranquilo ao trabalho, muitos negócios e ao trato com o sexo oposto. A intimidade na vida a dois está estimulada.

SAGITÁRIO – Criaturas ou ocorrências dispersivas poderão desviar sua atenção dos compromissos e problemas mais importantes do dia. Não permita que isto aconteça. Fluxo bom para o trabalho, para a saúde e o amor. Prepare-se para viver experiências mais profundas.

CAPRICÓRNIO – Dia positivo para as suas atividades artísticas e tudo que está relacionado com as artes. Os lucros em negócio e através do esforço empreendido no trabalho deverão aumentar. Devido às energias contraditórias, será melhor você dormir um pouco mais pela manhã.

AQUÁRIO – Hoje você poderá tirar proveitos inesperados pelas amizades que vier a fazer, realizar boa parte de suas esperanças e desejos de progredir social e financeiramente. Ótimo ao amor, às diversões e passeios. A tarde será mais tranquila, com instantes de inspiração.

PEIXES – Um pequeno obstáculo, desgosto ou atrito passageiro poderá surpreendê-lo nas primeiras horas do dia. Esteja prevenido a fim de evitar qualquer complicação. Influência positiva para os estudos e associações.

