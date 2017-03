Deputado federal de Mato Grosso do Sul é multado por pescar na piracema

O deputado federal e ex-governador Zeca do PT foi multado pela Polícia Militar Ambiental por pesca ilegal.

Em nota, Zeca do PT informou que tem licença especial para a prática do pesque-e-solte, com validade até 20 de abril, mas esqueceu de levar o documento que é de porte obrigatório. O deputado informou, ainda, que não vai recorrer da autuação.

Ele estava num afluente do rio Apa, em Porto Murtinho, a 443 quilômetros de Campo Grande, e carregava varas de pesca, no último dia da piracema – época de reprodução dos peixes, quando a pesca é proibida.

O ex-governador foi autuado em R$ 700 e teve os equipamentos apreendidos.

Durante a piracema 2017, a PMA apreendeu 1,4 tonelada de pescado, 33% a mais do que ano passado. Foram autuadas 64 pessoas e 51 delas presas em flagrante por pesca irregular.

A PMA também aplicou mais de R$ 125 mil em multas e apreendeu vários petrechos.

G1MS

Comentários