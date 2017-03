Cultivar Agrícola realizou a III Vitrine Tecnológica e a 1ª Noite de Campo

Conhecimento, tecnologia, desenvolvimento e serviços na busca da melhor produção. Estes foram fatores primordiais para a Cultivar Agrícola realizar a “III Vitrine Tecnológica”, apresentando a campo para mais de 350 participantes que prestigiaram o evento. Cada fornecedor e parceiro da Cultivar apresentou diversas inovações tecnológicas no setor agrícola; novos híbridos de milho e cultivares de soja de alta performance produtiva para a nossa região, além de resultados com a utilização de produtos no manejo de ervas daninhas, controle de doenças e pragas, evidenciando a cigarrinha na cultura do milho. O evento contou com “O Espaço Mulher”, valorizando as esposas e toda família chapadense.

Após a visitação das estações aconteceu uma palestra show com “Rafael Baltresca” – “O Poder é Seu”. Posteriormente os sócios Proprietários agradeceram a equipe Cultivar Agrícola e parceiros pela condução e realização da “III Vitrine Tecnológica Cultivar”, e fizeram uma singela homenagem ao sr. Darci R. Borgelt e sua esposa Ieda D. Borgelt, por serem parceiros da Cultivar Agrícola e disponibilizarem a área para realização do evento.

GALERIA DE FOTOS

A Bayer homenageou a Cultivar Agrícola com a entrega de uma placa de reconhecimento como distribuidor Premium. A Cultivar Agrícola nasceu da união entre a Agrícola Andorinha e a Innovar Agronegócios, ambas com mais de 15 anos de atuação no mercado, e tem como objetivo levar ao agricultor um novo conceito de distribuição e serviços; focada em forte assistência técnica, comprometida em buscar o máximo potencial produtivo de cada cultura, trazendo segurança, confiabilidade e rentabilidade ao produtor rural.

A Cultivar juntamente com seus parceiros: Bayer, Roundup, Dekalb, Morgan, Dow, Laboratório Farroupilha-Lallemand, Produquimica e Germinex, agradecem a presença de todos, e se comprometem a estar sempre em busca de novas tecnologias e aprimoramentos, sempre com o objetivo de contribuir ao máximo para o sucesso de todos os seus clientes.

Foto capa – Jorge Diniz

Comentários