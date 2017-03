Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Joana defende Bárbara. Bárbara finge não precisar da ajuda de Joana e as duas discutem. Solange avisa a Garcez que Ricardo cancelou o contrato com a agência. Vanderson afirma a Nanda que Rômulo perderá a luta intencionalmente. Garcez tenta aliciar Juliana, e Bárbara e Joana investem contra o agressor, com a ajuda de Gabriel e Giovane. Luiza e Lucas não conseguem se entender. Rômulo treina com Belloto para a luta. Garcez é preso. Jorjão incentiva Giovane a procurar Joana. Joana anuncia que voltará para Morro Branco e pede que Giovane a acompanhe.

SOL NASCENTE

Mario esconde de Tanaka o plano de fuga de Alice. Elisa confessa a Paula sua paixão por Padre Julião. César consegue escapar de Nogueira. Mario explica o plano de fuga para Alice. Louzada se encarrega de fazer a transferência de Alice para o presídio. Sob a orientação de Lúcia, Júlia, Chica e Quirino decidem levar Wagner para o mar. Geppina desconfia da movimentação de Mario, Gaetano e Damasceno. Ana sugere uma nova ocupação para Patrick. Kika e Mesquita se aproximam. Mario se prepara para resgatar Alice.

ROCK STORY

Yasmin revela a Néia e Léo que está namorando Zac. Zac tenta se explicar para Gui. Nelson, Edith e Vanessa contam a história de Júlia para Tom. Júlia confirma para Gui que foi Diana quem a denunciou à polícia. Marisa convence Lázaro a levá-la para casa com ele. William pensa em ajudar Júlia. Júlia pede que Lorena venha para o Brasil para depor contra Alex. Daniel orienta Gui a contar a verdade sobre Júlia à polícia. Gilda e Haroldo se preocupam com Nicolau. Lázaro ajuda Léo a manter Yasmin e Zac separados. Syl e Tainá veem Miro e Nina almoçando com Léo e contam para Gordo. Diana marca uma coletiva de imprensa e Vanessa avisa a Gui. Léo tenta subornar Yasmin para afastá-la de Zac. Gui aparece na coletiva de Diana e decide contar a verdade sobre Júlia.

A LEI DO AMOR

Tiago se desespera com a chegada de Letícia e envia uma mensagem para Marina, sem que a esposa perceba. Helô se aproxima de Stelinha. Marina deixa o hotel. Letícia desconfia da ansiedade do marido. Letícia descobre que Tiago estava no hotel com Marina. Helô se desespera com o estado de Letícia. Yara comenta com Pedro que Helô está insegura com sua relação com Laura. Luciane alerta Salete sobre a ambição de Robinson. Antônio confessa sua atração por Jéssica. O delegado revela a Pedro, Augusto e Olavo que há indícios de que Magnólia tenha assassinado Beth. Tião propõe uma trégua a Magnólia. Helô sofre uma queda e teme perder seu bebê novamente. Letícia pede o divórcio a Tiago.

NOVELAS DO SBT

RUBI

Tiago diz a Rubi que sempre consegue o que quer. Cristina e Rosário são despejadas da Vila onde moram, mas Caetano paga os aluguéis atrasados para que elas possam continuar na casa. Raul agradece a Maribel pelo apoio moral e diz a Lorena que a ama. Os dois se beijam. Alessandro conta para Maribel que encontrou Heitor e Rubi e que não pode evitar um bate-boca com eles, pois ainda não conseguiu esquecer a traição. Maribel confessa que também continua muito abalada com tudo que aconteceu. Rubi procura Alessandro e pede a ele que vá embora de Cancún, pois não quer ter problemas com Heitor. Alessandro diz a Rubi que o que acontece é que sua presença a deixa perturbada, mas não está disposto a mudar seus planos, portanto, se está incomodada, que vá embora da cidade. Sofia esbofeteia Rubi e diz que é pelo que fez com Alessandro. Tiago obriga Sofia a se desculpar com Rubi. Numa discoteca se encontram Heitor, Rubi, Sônia, Alessandro, Luiz e Sofia. Sofia diz a Rubi que não está arrependida do que lhe disse e muito menos da bofetada que lhe deu. Heitor pede a Alessandro que leve Sofia embora e o proíbe de se aproximar de Rubi.

QUERIDA INIMIGA

No escritório, Greta seduz Omar. Ele tenta rejeitá-la, mas ela o beija. Zulema espera o marido em casa e imagina que ele esteja trabalhando até tarde. Maria e Paula também estão esperando Greta. Paula diz a Maria que sente como se tivessem lhe tirado um enorme peso dos ombros desde que Darío partiu. Greta e Omar vão a um hotel e Omar tem medo de que não consiga ‘se animar” sem sua pastilha, mas Greta diz que ele é muito bom amant. Ele se pergunta se seu problema pode estar relacionado a Zulema. Ao voltar para a casa, Omar mente para Zulema e vai dormir zangado pelas perguntas que ela o fez. Na manhã seguinte, Zulema lhe diz que quer falar, mas ele diz não ter tempo. Zulema diz a Lorena que ainda não pode dizer a Omar que esteve com Hortência. Sara e Bruno vão jantar para celebrar o “envenenamento” da comida de Hortência e passam a noite juntos. Bárbara, Jaime e Vasco voltam para a casa. Omar está trabalhando na empresa de Hortência quando o presidente entra gritando que a comida da companhia mandou mais de cem pessoas para o hospital com intoxicação, e que eles terão que arcar com toda a responsabilidade desse incidente. Omar responde que eles arcarão com todos os gastos. Omar entra com uma ação para controlar a situação. Saulito adoece gravemente e Diana, Zulema e Lorena o levam até a clínica onde Alonso atende. Bruno entra e diz que vai atender seu filho. Diana diz não querer Bruno perto de seu bebê. Todos começam a discutir. Noemi chega e Diana diz que Bruno a agrediu, por isso vai se divorciar. Noemi pede que Bruno vá embora. Bárbara, Jaime e Vasco voltam para a casa e são muito bem recebidos por Hortência. Omar chega e lhes diz que estão sendo processados por “envenenamento” da comida da empresa Armendariz.

O QUE A VIDA ME ROBOU

Na casa do padre Anselmo, Rosário conta ao Padre que entregou ao capataz uma carta por ordens de Montserrat e se sente mal por seu filho. Demétrio e Adolfo festejam o negócio que farão com Josefina e pedem as melhores mulheres em um bar, para se divertirem. Pedro, Loreto e Joventino se encontram com Zulema, Esmeralda e outra garota. Na igreja de Água Azul, Graciela se dispõe a confessar. Joventino, brincando, diz que ela casou sua filha por dinheiro, mas ele matará Alessandro para que ela também desfrute do dinheiro dos Almonte. Graciela fica surpresa. José Luis visita Padre Anselmo e lhe pede que não se meta em seus assuntos, mas o Padre lhe suplica que vá embora e deixe Montserrat em paz, já que é uma mulher casada. Na fazenda Almonte, José Luis e Montserrat se encontram e discutem, já que ela não quer fugir com ele. José Luis a lembra que ele ou Alessandro terão que morrer, só assim o outro poderá ser feliz com ela. Alessandro pede a Montserrat que permita que Maria coma com eles. Na cozinha, Maria conta a Joventino que entre Montserrat e José Luis há algo e ela irá descobrir. José Luis tem uma oportunidade e pensa em matar Alessandro. Na fazenda “Arguelles”, o juiz e o padre falso casam Josefina e Demétrio. Eles brindam, felizes. Renato visita Esmeralda, mas Nadia chega e reclama por ela ter se metido com Pedro. Renato sai furioso. Esmeralda esclarece para Nadia que só tem um negócio com Pedro e não existe qualquer outra relação. Na residência Mendonça, Graciela se enfurece quando Lauro diz que Carlota foi com Montserrat.

CARINHA DE ANJO

Flávio simula um encontro com Fátima, diz que é consultor financeiro e que ainda faz trabalho social em um asilo na região. Silvestre entrega para Estefânia a nota fiscal do valor que Nicole gastou para fazer a decoração da festa de Dulce. Estefânia fica em choque com o valor e desconfia que os valores estão superfaturados. Gustavo diz que Estefânia está com ciúme e procurando problemas aonde não existem. Vitor prepara um jantar romântico para Estefânia com a decoração de Londres. Zeca mostra para Inácio a nova música que fez inspirada em Juju. Dulce Maria descobre que foi Nicole que fez sua festa e fica irritada.

NOVELA DA BAND

EZEL

Ezel prepara uma romântica cerimônia de casamento para se unir a Eysan. Tefo visita Ali no hospital. Ezel vai até o inimigo de Ramiz e tem uma grande surpresa.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

Miguel e Isaura se escondem no quarto de Gabriel. Tomásia não deixa que Leôncio entre em sua casa. Bernardo beija Moleca e lhe mostra o diamante. Leôncio vai até o juiz pedir uma carta de autorização para entrar na casa da condessa. Os escravos de Leôncio ficam dispostos estrategicamente ao redor da casa de Tomásia para Isaura não fugir. O juiz autoriza Leôncio entrar no quarto de Gabriel. André encontra seus amigos escravos nas terras da condessa e descobre que Leôncio prometeu dar a alforria ao escravo que pegar Isaura. André fica calmo e vai até Isaura. O escravo diz a ela que estão cercados por colegas. O cerco de escravos foge para o quilombo. Malvina diz a seu pai que ama Leôncio e quer voltar para ele. Helena arde em febre. Margarida beija o Dr. Paulo na boca. Leôncio não acha Isaura.

A TERRA PROMETIDA

Léia reclama do comportamento de Samara. Inês comenta sobre o crime cometido por Mara. Pedael e Elidade tentam consolar Aiúde. Samara vai até a tenda de Josué para lhe oferecer pães. Josué se irrita com a aproximação de Samara e a expulsa de sua tenda. Mireu deixa a sala do trono, discretamente. Ioná conversa com Elói e diz que Mara pediu ajuda para fugir. Mireu encontra com Ula e Lina. Eles dizem que fugirão para Gilgal. Mara esbraveja ao ouvir Ioná dizendo que que não lhe ajudará a fugir. Adonizedeque diz que chegou a hora de enfrentar os hebreus. Mara finge estar passando mal e golpeia o guarda hebreu com uma faca. A vilã se desamarra e foge. Josué é avisado sobre a fuga de Mara e ordena uma busca à megera. Enquanto caminha nas campinas de Canaã tentando fugir de Gilgal, Mara avista uma caravana. Otniel a reconhece e grita, avisando para ela fugir, mas a vilã é detida por um mercador de escravo.

