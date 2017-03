Banda Municipal de Chapadão do Céu participa Sul-americano de Bandas e Fanfarras

A Banda Municipal de Chapadão do Céu Sementes do Cerrado, participa nesse final de semana no Santuário de Aparecida –SP, do campeonato, Sul-americano de Bandas e Fanfarras e do OPEN Brasil de Bandas Fanfarras.

A Banda Municipal de Chapadão do Céu, representa o estado de Goiás.

Caso a Banda Municipal se classifica, ela fará parte do Ranking Mundial e vai disputar no próximo ano o Campeonato Mundial que acontece nos Estados Unidos e na Malásia.

A Banda Municipal foi criada no ano de 2013, pelo então prefeito Rogério Graxa, que investiu na aquisição de Uniformes, Instrumentos e na contratação do Maestro Athailson. Todos os 40 músicos da Banda foram formados na cidade.

Comentários