A direção do restaurante Camalotte Grill, comunica que está com novo horário de funcionamento, desde do último dia 27.

O Camalotte Grill, terá o seu funcionamento normal durante o dia, servindo almoço de segunda a sábado.

Já no período noturno, o expediente está com novo horário de atendimento. Será de quarta-feira a sábado, a partir das 17 horas (ms).

