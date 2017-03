Operação Carnaval: Sete pessoas morreram e 27 ficaram feridas em rodovias de MS

Sete pessoas morreram e 27 ficaram feridas durante Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Cinco acidentes graves foram contabilizados, sendo três com mortes. O balanço é parcial, já que a ação, que começou a zero hora do dia 24, termina a meia-noite de quarta-feira de cinzas, 1º de março.

Durante os primeiros quatro dias de trabalho a PRF fiscalizou mais de 5.951 veículos. Ações educativas somaram mais de 2.500 abordagens, das quais 1.350 em cinema rodoviário. Ainda no período foram realizados 3.140 testes de alcoolemia (bafômetro), 53 pessoas foram autuadas por infração relacionada ao consumo de álcool, destas, nove foram presas.

Número de ultrapassagens proibidas acarretaram, até o momento, em 520 autuações e mais de 2.160 infrações de excesso de velocidade foram computadas. Ao todo, 29 condutores e 98 passageiros foram flagrados dirigindo sem o cinto de segurança. A falta de “cadeirinha” para crianças em veículos de passeio somaram 20 autuações.

Infrações graves como o excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e consumo de álcool por motorista foram registradas.

A ação faz parte da Operação Rodovida Integrada, que termina domingo, dia 5 de março.

SETE MORTES

Cinco pessoas – entre elas um adolescente de 12 anos – morreram e uma ficou ferida em acidente envolvendo dois veículos de passeio na tarde de domingo, 26, no km 180 da BR-060, cerca de 20 quilômetros distantes de Camapuã.

Os cinco ocupantes de um Fiat Palio, com placas de Camapuã, morreram na hora. O condutor do outro veículo envolvido no acidente, um Crossfox, foi socorrido e encaminhado pelo Samu até um hospital no município.

Edelcide Charão Lopes, de 59 anos, morreu na manhã de domingo, 26, quando voltou para buscar o chapéu que havia voado pela janela do carro.

A sétima morte foi de Bruno Caique Caceres Cunha, de dois meses. Ele morreu atropelado por carro que desviou de ciclista, na BR-463, próximo ao distrito de Sanga Puitã, em Ponta Porã.

Fonte: Correio do Estado

