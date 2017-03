SERC continua os preparativos para o dérbi de domingo contra o CREC

Neste domingo acontece o dérbi do futebol em nossa região, entre SERC e CREC, valendo pelo returno do campeonato estadual.

O treinador Ordilei, intensifica os trabalhos, aprimorando a equipe na parte tática e terá que repor sua defesa em virtude da perca de Fabão, que está com problemas na Justiça. Em compensação, o treinador deverá contar com o retorno de Taboca no meio de campo.

Na primeira fase, as equipes ficaram no empate em 1×1, na cidade de Costa Rica.

A SERC teve a melhor campanha no primeiro turno, ficando com a vice-liderança do grupo com 6 pontos e sem nenhuma derrota na fase.

O Costa Rica Esporte Clube, teve alguns tropeços na fase. Sofreu 2 derrotas, uma vitória e um empate, somando 4 pontos.

Neste domingo a equipe do CREC tenta buscar a sua recuperação na competição. Vem de uma derrota para o Comercial.

Já o SERC tenta manter a sua invisibilidade na competição e busca sua primeira vitória em casa. A equipe jogou apenas um jogo em seu estádio, no empate no último sábado contra o Operário por 2×2.

O jogo terá início às 15 horas (MS) no estádio da SERC

Comentários