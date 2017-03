Preservação do Pantanal e Cerrado é tema da Campanha da Fraternidade 2017

O meio ambiente foi mais uma vez escolhido pela Igreja Católica como tema da Campanha da Fraternidade 2017. “Bioma brasileiro em defesa da vida” vai nortear as homilias, ou pregações, dos padres no período da Quaresma.

O objetivo da campanha será conscientizar os fiéis sobre a preservação dos biomas. Em Mato Grosso do Sul, o foco será preservação do Cerrado e Pantanal. A primeira missa sobre o tema será no próximo domingo, às 9 horas, no Ginásio Poliesportivo Dom Bosco.

Bispo Dom Dimas falou com jornalistas nesta manhã sobre o tema deste ano e ressaltou que a campanha poderá incentivar produtores rurais em práticas sustentáveis. “Evitar desperdício na agricultura e produção, encontrar formas alternativas que usem menos água e valorizem o trabalho dos funcionários”, disse.

Essa não é a primeira vez que o meio ambiente se transforma em tema da campanha. Desde 1979, quando “preserve o que é de todos” virou tema, outras quatro vezes o assunto foi escolhido pela igreja. No ano passado, inclusive, o saneamento básico foi assunto das homilias.

Muitos fiéis esperavam que temas como ética na política e segurança familiar fossem escolhidos para serem refletidos neste ano. Até ano passado, Dom Dimas participava da cúria que escolhia o tema da campanha.

AÇÕES

Entre as ações propostas para aumentar o envolvimento das famílias durante a campanha e perpetuar o aprendizado estão estímulo à reciclagem do lixo nas residências, escolas e igrejas da Arquidiocese, a não utilização de copos descartáveis nos encontros paroquias de forma a estimular as pessoas a trazerem copos de plástico de casa ou garrafas reutilizáveis com o objetivo de diminuir a geração de lixo.

Mutirão de limpeza nas ruas e ciclovias dos bairros com o apoio da associação de moradores, além de preservação e uso consciente da água também estão entre as ações.

