Mulher Nua e resgata pela PM na BR 060 em Chapadão do Sul

Joice Aparecida Vieira – provavelmente – é o nome da mulher que caminhava nua pela BR-060, nas imediações do Posto Mirante, por volta das 20 horas (MS) de terça-feira, em Chapadão do Sul. Segundo fontes policiais ela tem registro de desaparecimento em Campo Grande. Joice – aparentemente – tem problemas mentais ou passa por um momento de confusão na coordenação das ideias. Uma guarnição da Polícia Militar recolheu a mulher, providenciou roupas e a entregou aos cuidados dos médicos e enfermeiras do Hospital Municipal.

PMs estão fazendo buscas junto à Polícia Civil de Campo Grande na tentativa de localizar parentes de Joice. Ela fala frases desconexas, diz que tem 23 anos e está grávida de gêmeos. Não soube falar como chegou a Chapadão do Sul porque seu endereço é na Mata do Jacinto, na rua José Anache nº 692, em Campo Grande. Quem tiver informações sobre parentes da Joice pode ligar para o telefone de emergência da PM (190).

