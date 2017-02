Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Bárbara tenta conter as investidas de Garcez. Giovane confessa a Jorjão que terminou com Joana para não atrapalhar a carreira dela. Caiomanipula Manuelacontra Tânia. Garcez tenta se aproximar de Joana. Rômulo assina um contrato para lutar no torneio Rio Combate. Joana enfrenta o assédio de Garcez e tenta alertar Bárbara, que ignora a irmã. Vanderson propõe que Rômulo perca a luta para ele intencionalmente. Joana vai à casa de Irene em busca de Gabriel. Garcez ataca Bárbara.

SOL NASCENTE

O homem subornado por César e João Amaro confessa para Louzada e Mesquita que se lembra dos bandidos. Loretta ajuda Elisa, que se surpreende. Alice aconselha Lenita a ouvir Vittorio e se acalmar com relação a Paty. Carol revela a Mario e Tanaka que os documentos que podem inocentar Alice estão enterrados na fazenda de Sinhá. Flavinha conta a Hideo que se encontrará com sua mãe biológica. Mocinha fica apreensiva quando o Comendador a reconhece na rua e comenta sobre a reabertura do cassino. Tânia anuncia a Alice que ela será transferida para um presídio. Alice decide fugir e pede ajuda a Mario.

ROCK STORY

Júlia diz a Gui que precisa descobrir a verdade sobre a relação de Lorena com Alex. Luizão aconselha Haroldo a contar a Gilda sobre a dificuldade financeira da churrascaria. Amanda liga para a mãe e conta sobre a data do teste para dançarina do Rebola Embola. Lorena se preocupa com a falta de confiança de Júlia. Jaílson diz a Zac que Paçoca foi seu cúmplice no roubo dos instrumentos da banda. Patrícia recomenda que Diana denuncie Júlia, e Vanessa ouve. Nina conta a Gordo e Diana que Léo fez uma proposta para ela e Miro. Lázaro esnoba Gordo e Diana. Vanessa descobre que Diana denunciou Júlia. Néia recebe uma ligação misteriosa e se preocupa. Amanda avisa à mãe que ganhou o concurso do Rebola Embola. Vanessa ajuda Júlia a fugir da polícia.

A LEI DO AMOR

Helô se emociona com a notícia de sua gravidez. Tiago deixa Marina ficar em seu quarto. Ciro tenta acalmar Yara. Robinson gosta da ideia de virar deputado estadual. Aline tira satisfações com Flávia. Letícia conta para Elio sobre sua conversa com Tião. Vitória discute com Augusto. Salete e Leonardo se beijam. Elio aconselha Letícia a se manter afastada de Marina. Helô conta para Yara que está grávida e diz que não falará nada para Pedro. Marina tenta confundir Tiago. Elio ameaça Magnólia, que procura Aline. Ana Luiza ouve Elio reclamar com Misael por estar namorando Flávia. Tião contradiz Magnólia na frente de Aline. Salete afirma a Luciane que não deixará que Robinson seja enganado. Antônio descobre que Marina está viajando. Leonardo convida Salete para jantar novamente. Marina e Tiago ficam juntos em Curitiba. Tião deixa o hospital e Magnólia o leva para casa. Pedro pede que Laura deixe Stelinha com ele, enquanto ela vai a Luanda. Marina convida Tiago para continuar com ela em Curitiba. Tião ridiculariza Magnólia.

NOVELAS DO SBT

RUBI

Thiago pergunta a Heitor se seu padrinho, Genaro Duarte, é o pai de Luiz e diz que tem interesse em saber se há algum problema entre eles já que vão trabalhar juntos. Genaro critica Heitor por ter comprado um imóvel tão caro, diz que deve ser mais econômico e o aconselha a não fazer todas as vontades de sua esposa, pois ela parece ser muito consumista. Heitor, irritado com o comentário, pergunta ao padrinho como ele se atreve a criticá-los, uma vez que enganou sua madrinha por toda a vida e ainda é o pai de Luiz. Genaro fica surpreso e reage dizendo que Rubi inventou essa história para separá-los. Heitor pergunta a Rubi o que ela sabe sobre a vida dupla de seu padrinho. Rubi conta tudo que sabe e Heitor a crítica por não ter lhe dito nada. Rubi se defende dizendo que não contou nada para não chateá-lo. Heitor pressiona Genaro e diz ao padrinho que ele precisa resolver sua situação. Caetano pede a mão de Cristina para Rosário. Cristina diz a Caetano que o ama muito e que juntos vencerão todos os obstáculos. Vitória apresenta seu cardiologista e seu ortopedista. Rubi se surpreende ao ver que se trata de Alessandro e Marcos.

QUERIDA INIMIGA

Dario quer recomeçar novamente com Paula em outro local, mas ela se nega. Jaqueline diz a Arthur que o doutor fez uma biopsia para analisar sua saúde e completa dizendo que uma mulher a ajudará a ver “a luz”. Ivan pergunta a Ernesto se pode ter aulas de dança para poder participar de um concurso junto a Betina. Ernesto responde que sim. Zulema discute com Omar e Lorena, pois ele perdoou Hortência e irá ocupar um cargo em sua empresa. Alan exige que Sara assine o cancelamento do contrato e lhe diz que não podem ser amigos, pois ainda ama sua esposa. Diana vai ao apartamento de Bruno com Juliano para recolher as coisas do bebê. Ela diz a Bruno que deu entrada nos tramites do divórcio e que ele perdeu a ela e ao bebê para sempre. Lorena e Ernesto se encontram e falam de seus sentimentos, mas nesse exato momento ele recebe uma ligação de trabalho. Alonso aparece e trata de convencer Lorena que o permita passar um dia com ela. Ernesto volta e vê Lorena e Alonso juntos. Ele se zanga. Cristina expulsa Sara do instituto pelo escândalo que protagonizou com o senhor Zibermann. Lorena diz a Sara que ela pagará por tudo que fez. Jaqueline vai a sessão com Madalena e a “limpam” de seus pecados, mas a dizem que precisa pedir perdão a todos que fez mal. Jaqueline pede perdão a Catarina por ser tão grosseira com ela. Um produtor do programa de Sara entrevista Ernesto e pede que ele faça um teste para o posto de novo apresentador do programa. Maria se demite de seu trabalho no restaurante, mas Raimundo pede que ela fique até que encontre alguém que a substitua. No trabalho, Omar avisa Greta que já pode retirar-se, mas ela começa a se portar de uma forma muito sedutora e lhe deixa um bilhete. Omar pede que ela vá embora. Helena dá conselhos a Ernesto lhe pede que não seja tonto e procure por Lorena. Ernesto e Helena se abraçam e Lorena chega.

O QUE A VIDA ME ROBOU

Resumo não divulgado pela emissora.

CARINHA DE ANJO

Rosana e Juju ficam apavoradas por perceber que estão forçando a porta de seu apartamento. Rosana telefona para o delegado Peixoto e pede ajuda. Silvestre pede para que Rosana abra a porta e os meninos entram no apartamento. Peixoto aparece e ataca Silvestre por achar que é um criminoso. Emílio se veste de “Super Eu” e Zé Felipe de “Super Bagunça” para salvar Silvana que gritou. Dulce Maria sonha com a mãe, Teresa. A carinha de anjo aparece vestida de bruxa e tenta assustar a mãe. Teresa explica que a filha precisa tomar cuidado com quem parece ser uma coisa, mas no fundo é outra. Zé Felipe avisa aos amigos que seus insetos fugiram do pote. O garoto consegue recuperar os insetos. Veronica vai até o colégio e conta para Fabiana que é a mais nova secretária de Gustavo. Cecília escuta a conversa das duas e fica incomodada. Juju diz para Rosana que deu um selinho em Zeca. A vlogueira diz para a mãe que gosta do Zeca, só não sabe se é para namorar.

NOVELA DA BAND

EZEL

Cengiz e Meliah discutem e ele a agride. Ezel finalmente decide revelar sua verdadeira identidade a Ali, que fica em choque. Kamil se envolve em um confronto e é baleado durante um tiroteio.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

Miguel decide entrar na casa grande onde Leôncio está com Isaura. André luta com Raimundo. Miguel é ferido. Henrique se atraca com Leôncio. Isaura foge. Rosa segura Isaura. Isaura encontra Miguel que está sem forças para fugir. Belchior leva a carruagem para Isaura e Miguel fugirem. Martinho encontra André. A milícia chega a fazenda e prende Henrique. Gabriel entra em coma. Sebastião chega a fazenda. Leôncio vai com Francisco em busca de Isaura. Álvaro arrecada joias. Leôncio persegue a charrete com Isaura e Miguel.

A TERRA PROMETIDA

Adonizedeque fica incrédulo. Tobias se desespera, mas Samara o tranquiliza dizendo que Aruna está morta. Agoniado, Mireu diz que precisa arrumar um jeito de encontrar Ula. Na cozinha do acampamento, Mara encontra outras hebreias e avisa que tem alguém adorando deuses pagãos em Gilgal. A vilã escuta vozes e fica transtornada. Raabe a observa. Adonizedeque desabafa com as caveiras. Mireu encontra Ula e avisa que Úrsula fará algo contra o rei. Zaqueu diz que alguém flechou Aruna e o culpou. Livana diz estar orgulhosa de Rune. Mara vai até a tenda de Elói e lhe pede desculpas. Ela entrega um cesto de pães e finge, dizendo estar arrependida. Quando ele se vira, a vilã puxa uma faca para golpeá-lo. Aruna tenta sair do quarto, mas é impedida pelos guardas. Antes de esfaquear Elói, Mara é interrompida pela chegada de Raabe. Aruna é levada de volta à masmorra. Ula tenta ampará-la. Adonizedeque finge não saber de nada e comemora a recuperação de Aruna. Abul se aproxima de Úrsula e avisa que chegou o momento de envenenar o rei. Josué procura Aiúde e diz estar desconfiando que Mara. O líder de Israel avisa que a vilã foi vista por Raabe cultuando as estatuetas. Abul joga o veneno na bebida de Adonizedeque. Mara encontra Aiúde e confessa ter sequestrado o bebê de Raabe. Josué aparece e diz ter ouvido tudo.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

