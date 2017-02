Com fiscalização reforçada, piracema termina hoje e pesca reabre amanhã

Esta terça-feira de Carnaval é o último dia de Piracema nos rios de Mato Grosso do Sul. A pesca reabre amanhã, mas hoje ainda há fiscalização reforçada para coibir e flagrar crimes ambientais em período de restrição.

A PMA (Polícia Militar Ambiental) reforçou a fiscalização, colocando mais equipes nas ruas principalmente nos municípios que terão festas. A operação será finalizada no dia 2 de março, mesmo após a pesca estando liberada.

Desde o dia 1° de fevereiro está liberado o pesque-solte na calha do Rio Paraguai. Porém, se o pescador matar o peixe estará cometendo crime ambiental de pescar em período proibido.

Já no rio Paraná, a pesca permanece fechada até 28 de fevereiro e por lá a fiscalização será intensa. Além disso, os demais postos instalados nas cachoeiras e corredeiras no decorrer da operação piracema também contarão com reforços neste feriado prolongado.

As únicas pessoas que podem pescar na bacia do rio Paraná são ribeirinhos e populações tradicionais que dependem da proteína do peixe para se alimentar. Está proibido até a pesca com varinha.

Quem desrespeitar, pode ser preso em flagrante, ter os materiais de pesca apreendidos e pagar uma multa que varia de R$ 700,00 a R$ 100 mil, mais R$ 20,00 por quilo do pescado irregular.

CGNews/PCS

