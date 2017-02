Aporé participou do Encontro (In)Formativo sobre o Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Foi realizado no Biss Inn Hotel em Goiânia, o Encontro (In)Formativo sobre Sistema Único de Assistência Social (SUAS), organizado pela Superintendência de Gestão do SUAS, por meio da Secretaria Cidadã, e em parceria com o Governo do Estado de Goiás, pelo Programa Goiás Estado Inovador.

A secretária de Assistência Social e primeira-dama, Júlia Tomaz Rezende e a coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Fabiana de Melo Moraes acompanharam o evento que proporcionou aos participantes produtivas e qualificadas palestras e apresentações como:

Apresentação da Secretaria da Mulher, do Desenvolvimento Social, da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos e do Trabalho, pela secretária Lêda Borges;

OVG – Organização das Voluntárias de Goiás;

Histórico de Assistência Social no Brasil (apresentação de vídeo institucional do SUAS);

Gestão do Sistema Único de Assistência Social, por Jales Alves Barreto Júnior – superintendente de Gestão do SUAS;

Gestão do Trabalho, por Lilian Dayane – Assistente Social de Coordenação da Gestão do Trabalho/Superintendência de Gestão do SUAS;

Vigilância Socioassistencial, por Helena Alves de Góis – Socióloga da Coordenação da Vigilância Socioassistencial/Superintendência de Gestão do SUAS;

Proteção Social Básica (PAIF, SCFV, Equipe Volante), por Luzenir de Oliveira Pires – Assistente Social da Coordenação de Proteção Social Básica/Superintendência de Gestão do SUAS;

Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) e, também, Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, por Camila Fajardo Beja – psicóloga da Gerência de Proteção Social/Superintendência de Gestão do SUAS;

Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS), pelo presidente do Conselho Estadual de Assistência Social, Pe. Pedro Sirtoli.

Assecom

Comentários