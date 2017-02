Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Período em que terá muito sucesso ao tratar com autoridades civis e na solução de seus problemas profissionais, financeiros e pessoais. Fará poucas amizades, mas será bem sucedido. Uma pessoa muito persuasiva conseguirá convencê-lo a fazer o que não estava pretendendo.

TOURO – Influência astral benéfica para você. Terá paz no setor amoroso, a ajuda dos amigos, parentes e religiosos para elevar seu estado de espírito e de inteligência. Ótimo aos negócios e aos jogos, sorteios e loterias. Tantas são as suas atitudes que poderiam dar certo na atualidade que pode acabar perdendo-se na dúvida.

GÊMEOS – Hoje, procure desenvolver as suas atividades normais com maior cuidado. Bom dia para se destacar intelectualmente sobre pessoas que estão próximas de você. Continue acreditando em você, assim tudo ficará mais fácil. Procure trabalhar em conjunto com outras pessoas que tudo correrá bem e as tarefas serão terminadas mais depressa.

CÂNCER – Para tirar algum proveito deste dia, será necessário usar toda a sua habilidade profissional e comercial. Todavia, procure se precaver contra injúrias e acidentes e não se deixe influenciar por pessoas muito falantes.

LEÃO – A sua promoção e elevação social, poderá ser efetivada Cuide da saúde. Não abuse da velocidade, se dirigir. Não discuta. No amor, procure controlar a sua impulsividade, pense mais antes de falar, assim, você não magoará a pessoa que ama.

VIRGEM – Período propício para tratar de assuntos importantes com autoridades civis e militares. Evite, porém assinar documentos que possam com prometê-lo, os atritos com filhos ou pais e as pessoas que dizem ser amigas.

LIBRA – Vizinhos ou parentes muito chegados procurarão ter questões com você neste dia, não dê, portanto, motivos para isso. A influência também não e propícia ao amor. Excelente, contudo para o trabalho. Durante o período você poderá perceber a intensificação nos contatos com pessoas do sexo oposto.

ESCORPIÃO – Notáveis probabilidades de sucesso em questões relacionadas com vocação, ciência, concurso, testes, aumento de vencimentos e rendimento. O contato com vizinhos lhe será útil. Pretende-se uma função pública este é o período aconselhável para consegui-lo.

SAGITÁRIO – Lute com tenacidade e perseverança, por tudo que pretenda realizar hoje, pois, esforçando-se, conseguirá resultados surpreendentes. Sua capacidade pessoal será reconhecida e recomendada por alguém. Se não fizer esforços no sentido de vencer a sua impulsividade, você poderá ficar com saldo negativo em relação às pessoas que o amam.

CAPRICÓRNIO – Você poderá ter algumas decepções, neste dia. Procure envolver-se mais na sua atividade profissional. As suas chances de sucesso social e para o amor, estão restritas. Certos momentos de iluminação neste dia farão você perceber que a sua vida está se dirigindo a um rumo que não lhe agrada em nada.

AQUÁRIO – Temperamento generoso e cordial tornando-o o centro das atenções. Grande felicidade matrimonial. Pratique algum esporte moderado. Não descuide da saúde. Ainda a tempo de rever tudo e encaixar as coisas nos seus devidos lugares.

PEIXES – Melhores e mais propícias influências se apresentarão hoje para você. Saiba tirar proveito das mesmas que seu êxito será maior do que ainda espera. Aproveite, pois o fluxo da fase astral o incentiva. Leve mais em consideração a pessoa amada. Observe as suas palavras, evitando atritos e discussões provocadas pela sua incompreensão.

