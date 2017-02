Escritório do SAAE da Rua Ambrosina Paes Coelho oferece atendimento ao público em geral e diversos serviços como emissão da 2ª via e ligação de água

Inaugurado em março de 2016, o escritório do SAAE – Serviço Municipal de Água e Esgoto – de Costa Rica – MS, localizado na Rua Ambrosina Paes Coelho, Nº 2114, Vila Santana, está oferecendo atendimento ao público em geral e diversos serviços como emissão de 2ª via, ligação de água e religação.

Conforme o diretor-presidente do Serviço Municipal de Água e Esgoto, Valdeci Pelizer, os mesmos serviços que são oferecidos no escritório do SAAE localizado na Rua José Narciso Totó, Nº 414, Centro, também podem ser encontrados no posto de atendimento localizado na Vila Santana.

“A população que mora no grande Vale do Amanhecer, Flor do Campo, Residencial Ramez Tebet e outros bairros localizados naquela região podem estar procurando atendimento no escritório da Vila Santana. Está foi mais uma obra do Governo Municipal para melhor atender a população costarriquense e que deve ser usada como tal”, enfatiza o diretor-presidente do SAAE Valdeci Pelizer.

Os dois escritórios do SAAE de Costa Rica funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. Os telefones para contato são: (67) 3247 1086 (escritório da Vila Santana) e 3247 1825 / 1870 (escritório do Centro). O Plantão para falta de água e/ou para ligação é (67) 99964 1446 e para esgoto 9 9813 1737.