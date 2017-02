Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

Giovane é expulso da agência após confrontar Jonathan. Garcez pressiona Joana para escolher entre a carreira e o namorado. Sula convence Rômulo a desafiar Vanderson no torneio de luta. Garcez comunica a Solange que Joana está fora da agência de modelos. Joana se desentende com Giovane. Vanderson faz uma proposta a Rômulo. Tânia se preocupa com o namoro de Luiza e Lucas. Garcez decide se matricular na Forma. Lucas visita Martinha. Garcez se insinua para Bárbara. Giovane termina o namoro com Joana.

SOL NASCENTE

Tanaka confessa a Gaetano que teme que Mocinha faça parte da quadrilha de Sinhá. Ralf revela ter medo de perder Milena e Lenita aconselha o irmão. Sinhá exige que César vá à fazenda esconder as provas de seus crimes. Lenita conversa com Paty, mas Marina interrompe a aproximação das duas. Carol passa mal e não consegue depor contra César. Milena e Geppina veem fotos antigas de Vittorio e Loretta. Mesquita interroga o dono do bar que foi subornado por César. Patrick e Wagner voltam a Arraial do Sol Nascente. Carol descobre uma maneira de livrar Alice da cadeia.

ROCK STORY

Gui comenta com Júlia que Diana acredita que ela mudou de nome para fugir da polícia. Júlia mostra a Gui a foto de Lorena com Alex. Léo tenta convencer Nina a transferir seu contrato para a sua gravadora. Miro avisa a Léo que ele e Nina não sairão da Som Discos. Luizão recrimina JF por trair Luana. Lorena mente para Júlia e afirma que Alex fingiu ser outra pessoa. Diana vai à casa de Edith e Nelson fazer perguntas sobre Júlia. Júlia fala com Gui que não acredita na história de Lorena sobre Alex. A banda 4.4 se apresenta num programa de TV. Du e Jaílson veem Paçoca na TV. Gilda se mostra frustrada com o pouco movimento do salão. Diana descobre, por meio da diretora da escola em que Júlia lecionou, que a moça foi acusada de traficar drogas.

A LEI DO AMOR

Tiago expulsa Marina de seu quarto. Aline visita Tião. Hélio comenta com Ana Luiza que Aline é testemunha do suposto acidente ocorrido com Tião. Magnólia reclama com Tião da presença de Aline. Letícia se preocupa com o mal-estar de Helô. Tiago e Marina ficam juntos. Ana Luiza procura Aline. Tiago procura a tatuagem de Isabela em Marina. Ruty Raquel termina o namoro com Antônio. Salete marca um encontro com Leonardo. Suely questiona Gustavo sobre o fim de seu romance com Salete. Jéssica se insinua para Antônio. Robinson se anima quando Luciane o procura. Elio pede para Letícia falar com Tião sobre o suposto acidente. Ciro leva Aline para casa de Misael e avisa a Yara. Luciane chega ao hotel com Robinson, que se apavora ao ver Venturini. Tião explica a Letícia por que não denunciou Magnólia. Aline discute com Misael e Yara. Helô vai para o hospital. Ciro conforta Yara. Helô descobre que está grávida.

NOVELAS DO SBT

RUBI

Heitor procura Maribel e pede perdão. A atitude de Heitor faz Maribel acreditar que tudo voltará a ser como antes, mas ele confessa que se apaixonou por Rubi e já estão casados. Maribel lhe dá uma bofetada e diz que não quer voltar a vê-lo nunca mais. Artur, furioso, ameaça destruir Heitor e seu padrinho. Caetano impede a agressão. Rubi volta para casa e, orgulhosa, conta que se casou com Heitor e que nunca mais terão problemas com dinheiro. Rosário, chorando, joga o dinheiro na cara da filha e diz que deve aproveitar o que conseguiu por que logo sua vida se transformará em um inferno. Rosário diz a Rubi que a partir de agora é como se estivesse morta para ela. Paco comenta com Valéria que foi promovido a coordenador de publicidade e agradece a ela por ter mostrado sua campanha. Maribel diz a Alessandro que Heitor e Maribel se casaram. Marcos aconselha Alessandro a esquecer Heitor e Rubi. Thiago pergunta a Heitor se seu padrinho é Genaro, o pai de Luiz.

QUERIDA INIMIGA

Lorena encontra Helena no apartamento de Ernesto e acaba lhe devolvendo o anel de compromisso. Bruno passa a noite na delegacia por agressão e violência familiar, mas na manhã seguinte acaba saindo sob fiança. Juliano convida Rose e Lorena para irem a emissora de TV onde ele irá modelar. Ali, Lorena surpreende Sara aos beijos com Alan e tira uma foto da cena com seu telefone celular. Mais tarde ela envia a foto a esposa de Alan. A esposa de Alan faz Sara ficar mal perante o público e ela acaba perdendo seu trabalho. Hortência informa Diana o motivo pelo qual Bruno se casou com ela e a pede perdão, mas a jovem nega. Dario é enviado para uma sucursal da empresa onde trabalha. Nesse momento ele e Paula se dão conta que a tentativa de reatarem o casamento foi válida, mas não surtiu o resultado esperado. Jaqueline se encontra com uma mulher que a faz se interessar por uma seita chamada “Divina Luz de Boaventura”. Junto com Bruno, Sara decide que irá vingar-se de Lorena e toda sua família, pois os culpa por ter “perdido” tudo.

O QUE A VIDA ME ROBOU

Resumo não divulgado pela emissora.

CARINHA DE ANJO

Zé Felipe mostra seu pote cheio de insetos para Emílio e aos dois amigos que passam a noite juntos. Zeca conversa por áudio com Juju e diz que pode pedir ela em namoro para Rosana. Juju finge falha no sinal da internet para desligar. Enquanto isso, Frida telefona para Bárbara para falar mal da festa do pijama de Dulce Maria. Estefânia descobre que foi Nicole quem preparou toda a decoração da festa. Frida diz para as meninas assistirem um filme de terror. Dulce pergunta para Estefânia quem fez a festa, mas ela não conta. Estefânia leva algumas de suas perucas para as meninas brincarem de desfile. Enquanto isso, Emílio, Zé Felipe e os amigos saem escondido do apartamento para irem até a brinquedoteca para acamparem e contarem histórias de terror. Frida joga a peruca, que por acidente voa pela janela. Os meninos que estão na parte de baixo do prédio se assustam com a peruca. Silvestre, ainda vestido como leão, vai atrás da peruca de Estefânia e os meninos armam um plano para capturar ele, por achar que é um monstro.

NOVELA DA BAND

EZEL

Mert acolhe Cengiz em casa e Meliah discorda. Ela discute seriamente com o filho. Ali visita um hospital antigo e descobre importantes pistas sobre o passado de Omer. Eysan conta tudo sobre o crime no cassino para Ezel.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

Miguel despede-se de Violeta. Helena diz a Gabriel que são irmãos. Diogo consola Helena. Flor-de-Lis conta a Martinho sobre a fuga de Isaura. Leôncio manda armar os funcionários da fazenda. Leôncio pega a chibata para castigar Isaura. Leôncio rasga a roupa de Isaura. Belchior consola Isaura. Sebastião vai a fazenda de Leôncio. Miguel pede armas à Tomásia. Gabriel desmaia. Bernardo vai para o garimpo. Francisco se prepara para chicotear Isaura. Leôncio se arrepende. Violeta bate em Flor-de-Lis. Começa o ataque a fazenda de Leôncio.

A TERRA PROMETIDA

Úrsula diz que se vingará de Adonizedeque. Iru pede Jéssica em casamento. Elias também pede a mãe de Laís. Úrsula e Abul planejam trair o rei. Noemi ampara Acsa. Boã parabeniza Setur. Acsa mostra fé em Deus. Abul encontra Pirã e revela o plano de traição. Úrsula finge inocência para o pai. Salmon e Raabe procuram Josué para falar sobre o ritual feito por Mara. Úrsula conversa com o rei fingindo não saber da morte das prisioneiras. Salmon e Isaque seguem procurando por Aruna e acabam encontrando uma codorna atingida por uma flecha. Eles levam a flecha encontrada até Josué e todos percebem que Zaqueu é inocente. O líder de Israel ordena que os guerreiros tragam Zaqueu de volta ao acampamento. Samara e Tobias ficam preocupados. Mireu procura Úrsula e conta que foi flagrado pelo rei beijando Ula. A princesa avisa que em breve todos não precisarão se preocupar com Adonizedeque. Pirã procura o soberano de Jerusalém e avisa que estão tramando sua morte. Chaia agradece a Deus por terem provado a inocência de Zaqueu. Pirã conta que Úrsula e Abul estão tentando trair o rei.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

