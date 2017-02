Camapuã : Após identificação dos corpos, Polícia divulga nome das Vitimas do acidente fatal na BR-060

Cinco pessoas morreram sendo quatro mulheres e um homem todos de Camapuã e uma ficou gravemente ferida em acidente envolvendo dois veículos na BR 060, município de Camapuã, na tarde deste domingo (26), de acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Os mortos eram ocupantes de um Fiat Pálio, com placas do município, que colidiu de frente com um VW CrossFox, com placas de Dourados.

As Polícias Civil e Militar de Camapuã e uma equipe da PRF afirmaram que o acidente ocorreu às 15h45, o motorista do Cross Fox ficou preso nas ferragens, sendo socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foi levado para o hospital de Camapuã, onde recebeu atendimento médico, ficando constatado apenas uma fratura na clavícula e um corte na testa onde foi feita uma suturação e em seguido liberado. Diversas pessoas que pararam no local ajudaram a tirar a vítima das ferragens.

Para a retirada de dois corpos que ficaram presos nas ferragens do veículo Palio foi necessário a vinda de uma equipe do Corpo de Bombeiros de Campo Grande, pois teve de ser cortado parte da estrutura do Palio para conseguir retirar os corpos. Estiveram também no local do acidente uma equipe do núcleo de Perícias de Coxim realizando o levantamento do ocorrido e encaminhando os corpos para o IML( Instituto Médico Legal ) de Coxim.

Na manhã desta segunda-feira(27) a Polícia Civil divulgou os nomes das vitimas fatais do acidente sendo eles : Amanda Luciana da Costa, Eliana Silva Freitas, Aline dos Santos Oliveira, Élson Francisco dos Santos Neto vulgo (Mãozinha), e uma menor de idade por nome de Izamara Silva Santos.

Nossa redação tentou contato com parentes das vitimas para saber onde será os velórios mas não obtivemos respostas até o fechamento desta matéria.

Fonte: Camapuamais

