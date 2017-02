Polícia prende o zagueiro Fabão da SERC

No início da madrugada deste domingo, 26 de fevereiro, o zagueiro da SERC, Fábio de Almeida Lima Fernandes, 29 anos, o Fabão foi preso pela Polícia Militar, após ser acusado de violência doméstica.

Consta na Polícia Militar e na Delegacia de Polícia, que a mulher de Fabão chegou em sua residência clamando por socorro, pois segundo ela, Fabão havia lhe agredido em outro lugar e que só cessou a ação após a intervenção de seu tio. A Polícia Militar foi acionada e encontrou a mulher caída ao chão da cozinha e Fabão na varanda, que recebeu voz de prisão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conduziu a vítima para o Pronto Socorro do Hospital Municipal, desorientada, com hematoma na testa, provavelmente resultante da agressão.

Fabão foi conduzido para a Delegacia de Polícia, onde foi autuado por lesão corporal dolosa (violência doméstica).

O Delegado de Polícia de Chapadão do Sul, Dr. Danilo Mansur já ouviu Fabão, arbitrou fiança para liberá-lo, mas ele continua preso por não possuir o valor impetrado.

Esta é a terceira vez que Fabão se envolve em ocorrência policial. No ano passado ele foi acusado por divulgar imagens intimas entre ele e a mulher, fato divulgado em site da cidade. Neste ano entrou em luta corporal com um jogador do Novo Operário, em um restaurante de Campo Grande e agora está na Delegacia para responder por violência doméstica.

Este fato deste domingo poderá ser determinante para a SERC perder um de seus principais jogadores.

Fonte: Jovemsulnews

Comentários