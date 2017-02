Paranaiba: Mulher grávida de seis meses está desaparecida desde quinta-feira

Maria Aparecida de Oliveira, de 31 anos, moradora de Parnaíba, cidade a 406 quilômetros de Campo Grande, grávida de seis, está desaparecida desde a última quinta-feira (23). A informação foi passada pelo Sig (Sistema de Investigações Gerais de Paranaíba) na tarde deste sábado (25).

De acordo com o site Jornal do Povo, nas redes sociais e em grupos do WhatsApp, familiares e amigos pedem que a população da cidade e região auxiliem nas buscas e informações sobre o paradeiro da mulher.

A Polícia Civil não revelou mais detalhes do caso, mas pede que quem tiver informação sobre o paradeiro de Maria Aparecida, entre em contato pelos telefones: 197 (Policia Civil), 190 (Policia Militar) ou na página do Sig Paranaíba no Facebook e também no WhatsApp (SIG) 67 99146-8703.

Diego Alves midiamax