Irmãs que saíram de Chapadão do Sul sofrem acidente na BR-158

As irmãs Aline Ângelo Alves Ferreira, 27, e Klery Machado Ferreira, 43, sofreram um acidente, às 11h30 de hoje, 26, quando viajavam de Chapadão do Sul para Paranaíba. As duas saíram apenas com alguns arranhões, apesar de o veículo ter sofrido danos de grande monta. Elas estavam com o cinto de segurança.

Segundo Aline informou à nossa reportagem, elas viajavam de Chapadão do Sul para Paranaíba. Foram visitar um irmão naquela cidade. Quando voltavam, logo após Cassilândia, Klery foi fazer a ultrapassagem de uma carreta, quando o Gol preto que dirigia foi fechado pela carreta e o automóvel saiu da pista.

“Mas graças a Deus eu e minha irmã estamos bem. Deus é Maravilhoso por ter me dado a vida novamente”, escreveu Aline em uma rede social.

Aline disse que o motorista da carreta não prestou socorro no local do acidente, mas ele parou em um posto de gasolina logo à frente, a Polícia Rodoviária Federal foi chamada e ele foi ouvido.

