Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Hoje, você corre perigo de romper com alguma pessoa de sua amizade. Evite a pressa, ao realizar negócios, e não se precipite em seu campo profissional. Êxito amoroso e sentimental. Portanto, o momento é excelente para novos contatos, que podem mudar os rumos de sua vida. Aproveite para dar início aquele projeto que está guardado há tempos.

TOURO – Como nativo de um signo firme e paciente procure associar seus pensamentos ao idealismo e sonhos com pessoas realmente amigas que conseguirá realizar o que pretende. Evite atitudes de submissão. Você vai repassar para as pessoas, uma grande intensidade, charme e outros atrativos que as pessoas procuram uma nas outras.

GÊMEOS – Período muito bom para você. Tendência a se entender perfeitamente com sua família e com seus superiores e colegas de trabalho e lucrará bastante se poupar seu dinheiro. Pode realizar negócios.

CÂNCER – Período favorável para receber benefícios de parentes e do cônjuge e para progredir no trabalho e no plano material. A disposição mental será muito boa, e o trato com pessoas de posição lhe trará prosperidade. Indicações que o período será muito feliz com relação aos seus sentimentos com pessoas do sexo oposto.

LEÃO – Disposição tranquila e excelente estado mental para entabular novas coisas visando sua melhora geral. A elevação da personalidade será o ponto máximo de seu sucesso. Melhora da saúde, mas não se descuide. Você também tende a sentir-se atraído por questões secundárias, principalmente aquelas que constituem um empecilho para o seu progresso.

VIRGEM – Vida tranquila e feliz ao lado dos familiares e da pessoa amada você terá hoje. O trabalho lhe trará satisfação e os negócios tendem a render bons lucros. Favorável para poupar o seu dinheiro. Trate de praticar esportes para liberar mais energias, e no amor, vá com cautela.

LIBRA – Faça de tudo hoje, para melhorar suas condições sociais, amorosas profissionais e financeiras. Mas tudo dentro de um sentido honesto e inteligente. Estão favorecidos os contatos pessoais. Boa influência para a compra e venda de propriedades, e para cuidar da sua saúde.

ESCORPIÃO – Assuntos econômicos o aborrecerão logo as primeiras horas deste dia. Mas não se aborreça, pois a tarde terá ótimas chances de colocar tudo em ordem. Excelente para conseguir a casa própria e abrir poupança.

SAGITÁRIO – Dia dos mais indicados para iniciar a melhoria da aparência de sua casa, tais como nova decoração e reformas. Fará ótimas amizades, mas não confie demais em estranhos. Sucesso junto ao sexo oposto. Em relação ao amor, use da sinceridade e franqueza para acertos junto à pessoa amada.

CAPRICÓRNIO – Continue se esforçando no campo profissional, pois espetaculares serão as chances de elevação matéria. Bons negócios em vista e excelente influência astral para a vida sentimental e amorosa. Alguns obstáculos poderão se apresentar, todavia, nada conseguirá demovê-lo [a] de seus propósitos, e no final, quem lucrará será você.

AQUÁRIO – Muito boa influência para cuidar de sua beleza física e para submeter-se a operações plásticas. A saúde está melhorando bastante, bem como as chances de progresso financeiro e profissional. Se você está ligado às profissões voltadas ao intelecto passará por um período gratificante.

PEIXES – Os excessos de prazer, de bebidas alcoólicas, alimentos gordurosos e as questões extraconjugais poderão lhe complicar física e moralmente neste dia. Não saia da rotina, fale pouco e escute mais. Provável surgir uma oportunidade para uma viagem inesperada.

