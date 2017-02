Atenção: forte chuva alaga Chapadão do Sul

A cidade de Chapadão do Sul foi atingida nessa tarde por um forte temporal, que provocou diversos alagamentos em várias partes da cidade.

Os bombeiros da cidade, receberam varias chamadas nos bairros da cidade, principalmente para atendimentos nas ruas, Caracol, Cassilândia e no bairro Sibipiruna, onde casa e estabelecimentos comercias, foram alagados.

Mais uma vez o viaduto da avenida Oito, de acesso ao parque união, pela a avenida onze, ficou alagado e interrompeu a travessia.

Já na Avenida Oito – centro de Chapadão do Sul – a água veio pelo teto e infiltrou na laje antes de entrar nos apartamento e destruir tudo no prédio localizado ao lado do Supermercado Costa.

Nesse momento a defesa civil e bombeiros realizam uma vistoria em 100% da cidade para ver os estragos da chuva.

