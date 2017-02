Uma colisão envolvendo dois carros ceifou a vida de quatro adultos e um menino de 12 anos que viajam num Pálio com placas de Camapuã. O outro carro é um Cross Fox de Dourados cujo motorista foi socorrido pela Samu e levado ao Hospital Municipal do município.

Ainda não há informações sobre as causas do acidente, mas tudo indica que o excesso de velocidade pode ser a causa do acidente. O velocímetro do Cross Fox parou 140 km/h.

