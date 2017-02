SERC e Operário empate em jogo de falhas dos setores defensivos das equipes

Serc e Operário disputavam a liderança do Grupo A do Campeonato Estadual e fizeram um jogo igual em Chapadão do Sul. O placar de 2 a 2 não foi de todo ruim para o Galo, que manteve a liderança do Grupo A, agora com dez pontos. Já a Serc, com sete pontos, perdeu a vice-liderança para o União/ABC, que tem oito.

O primeiro jogo do Estadual em Chapadão do Sul começou com chuva e temperatura amena, para alegria dos atletas. No início, o Galo mostrou superioridade e não demorou para abrir o placar. Aos seis minutos, Eduardo Arroz iniciou a jogada que passou por Luiz Jorge e chegou no atacante Wilson para tocar na saída do goleiro Renan, marcando o primeiro gol.

Depois, os dois times passaram a depender apenas de jogadas com bolas paradas e pouco ameaçaram os dois goleiros. Aos 44 minutos, o goleiro França falhou em bola alçada à área e facilitou o serviço de Robinho, que cabeceou a bola para o gol vazia e empatar o jogo antes do intervalo.

veja nas fotos abaixo os lances do primeiro gol da SERC

No segundo tempo apareceu Rodrigo Grahl para desempatar o jogo aos 15 minutos. Arroz lançou na área e o atacante operariano aproveitou indecisão da zaga adversária para desviar de cabeça e marcar seu segundo gol no campeonato. Mas a vantagem não demorou muito tempo. Três minutos depois, Thiago cabeceou, França rebateu de novo e Biro Love aproveitou para igualar o placar de novo.

Os dois times voltam a jogar no próximo domingo (5/03). Pelo Estadual, a Serc recebe o Costa Rica em Chapadão do Sul. Já o Operário estreia na Copa Verde contra o Luziânia-DF no Estádio Morenão. No dia 8 o Galo volta a jogar pelo Estadual, desta vez contra o União/ABC.

Gazetams -Fotos ocorreionews

Comentários