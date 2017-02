Prefeitura Municipal de Aporé oferece atendimento oftalmológico a população

Mais de 250 pessoas foram atendidas pelos médicos oftalmologistas, Dr. Paulo Henrique Correia de Moraes e Dr. Jilderlan Lima Araújo, ambos de Mineiros -GO, através do Programa Visão sem Fronteiras, realizado na Unidade Básica de Saúde – UBS Sayonara da Penha Bernardo Guingnhoni.

Foram realizados exames de rotina e de fundo de olho.

Os casos mais delicados como catarata e pterígio foram encaminhados a Goiânia para avaliação e cirurgia, caso necessário, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), com o apoio da Prefeitura.

• No dia 08 de março serão entregues os óculos dos pacientes que foram atendidos neste mês.

Para receber atendimento, o paciente precisou apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS.

As consultas foram gratuitas e para todas as idades.

Os óculos e lentes estavam com preços baixos e acessíveis.

O próximo dia de atendimento oftalmológico será divulgado com antecedência.

Realização: Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Governo Municipal de Aporé.

