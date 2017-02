Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Muito cuidado com escândalos, perda de reputação e tudo àquilo que possa prejudicá-lo de alguma forma. Haja com bastante meticulosidade que tudo tenderá a ir cada vez melhor. Cuide da saúde e dê mais atenção ao lar.

TOURO – Você deverá evitar precipitações ao realizar negócios e também no trabalho. Tome cuidado com acidentes e com sua saúde. Você provavelmente esteja precisando de um descanso, de umas férias e pode estar sentindo uma forte vontade de viajar, de aventurar-se pelo mundo.

GÊMEOS – Se você realizou um negócio ousado nos últimos dias, terá possibilidades de ouvir elogios e conquistar amigos influentes. Cuidado com a paixão. Por outro lado, a sua alma pede também um descanso para meditação. Evolução de mente e do espírito está previsto para você nos próximos dias.

CÂNCER – Bom dia para tratar com militares, políticos e pessoas ligadas a igreja. Muito bom, também, para abrir uma caderneta de poupança ou para solicitar empréstimo de dinheiro. Êxito profissional. O dia para você promete ser cheio de realizações e vai compartilhar bons momentos com amigos e Reencontrar velhos conhecidos.

LEÃO – Dia indicado para desenvolver-se social, profissional e mentalmente. Contudo, deverá tomar muito cuidado com sua saúde, evitando principalmente, sobrecarregar o seu sistema nervoso. Evite fazer negócios impensados, cujos resultados nem sempre são compensadores.

VIRGEM – Bom dia para tratar de assuntos financeiros e questões relacionadas com a justiça. Todavia, seja cortês e procure medir bem as palavras, ao tratar com desconhecidos. Um deles em especial fará você ver o mundo de uma maneira bem mais simples.

LIBRA – Indícios favoráveis nos seus assuntos pessoais e profissionais. Obtenção de segredos importantes. Continue tendo confiança em si mesmo. A partir de hoje você estará se encaminhando para um período excelente. Não adianta impacientar-se com pequenas coisas que possam lhe ocorrer.

ESCORPIÃO – Este é um dia realmente importante para você. Vai progredir no campo profissional e financeiro. O amor também está em excelente aspecto astral. Toda e qualquer chance de melhorar em sua carreira, seja pública, administrativa, cultural ou técnica deverá ser aproveitada.

SAGITÁRIO – Conte consigo mesmo em todas as empresas, por mais árduas que possam parecer. Os outros irão notar sua tenacidade e persistência podendo lhe tributar o dobro de crédito. No amor, aja com sinceridade. Você está querendo viver a vida de um modo muito movimentado e diferente. Poderá haver dificuldades no ambiente de trabalho.

CAPRICÓRNIO – O dia é indicador de êxito em questão financeira e em tudo que está relacionado com o seu progresso de modo geral. Pode solicitar a colaboração alheia, que será prontamente atendido. Êxito amoroso e boa saúde. Controle a sua ansiedade.

AQUÁRIO – Período em que haverá disputas, dificuldades, que só serão abatidas com muito otimismo e força de vontade. Evite os perigos de acidentes de trânsito, a precipitação nos negócios e discussões, no campo profissional.

PEIXES – Muito bom fluxo astral as transações relacionadas com terras, propriedades, mudanças e a compra e venda de metais, joias e pedras preciosas. Contudo não descuide de seus familiares e seja mais arrojado. A vida pode não estar divertida como você gostaria, mas certamente ela caminha para o rumo certo.

