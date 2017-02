Em Curitiba, Lairto negocia a reabertura do terminal de grãos

Ainda em viagem à Curitiba (PR), o prefeito Lairto Sperandio luta para promover benefícios à Alto Taquari (MT). Em recente reunião com o Dr. Pedro – representante da Rumo (antiga ALL) – Lairto iniciou negociação para a revitalização do Terminal de Grãos. O secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Osmar Batistussi, também esteve na reunião.

De acordo com Lairto, é preciso construir secadores de grãos para receber a produção local e regional e, ao mesmo tempo, armazenar os grãos. Para o prefeito, será demandada uma grande reforma, mas toda a parte burocrática já está sendo providenciada para reabrir o terminal o mais breve possível.

“Queremos viabilizar a reabertura do Terminal de Grãos, com intuito de gerar empregos, renda, enfim, uma série de benefícios ao município. Ao mesmo tempo, auxiliar o produtor rural, que em muitas vezes possui dificuldades para armazenar a produção devido a carência de infraestrutura no município”, afirmou Lairto.

