Confira o resumo das novelas neste sábado

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

SOL NASCENTE

Sinhá indica o quarto de Tanaka. Carol confessa a Ana que tem medo de ser presa. Loretta percebe o desconforto de Milena com a pressão de Ralf para se casar. Mario descobre que Tanaka foi para a casa de Sinhá e se preocupa. Paty vê o show de Lenita no Rota 94, e Marina fica perturbada ao reconhecê-la. Tiago e Yumi cuidam de Dora. Sinhá leva comida para César. Julia torce para Wagner retornar da Bahia. Dora pede que Yumi dê um filho a Tiago. Loretta tenta aconselhar Milena. Tanaka ouve Sinhá ser rude com Mocinha. Wagner tem alta, e Patrick volta com ele para Arraial. Ralf convoca Padre Julião para marcar a data de seu casamento com Milena. Tanaka garante a Gaetano que descobrirá quem é a verdadeira Sinhá.

ROCK STORY

Luana pede a Nicolau que o relacionamento deles fique em segredo. Léo e Lázaro continuam com o plano de tirar artistas da Som Discos. Gordo afirma a Eva que dará a volta por cima na gravadora. Néia se alarma com uma ligação que recebe. Miro reafirma para Léo seu compromisso com Gordo na Som Discos, mas Nina demonstra gostar do assédio do cantor. Nina alerta Miro sobre seus ciúmes. Luana não aceita as desculpas de JF. Yasmin flagra Néia pegando o casaco de Léo, o mesmo usado pelo ladrão que roubou a gravadora de Gordo. Luana entrega as roupas de Alex para Luizão doar para o asilo. Diana diz a Gui que Júlia e Lorena são a mesma pessoa. Júlia vasculha as roupas de Alex e se surpreende ao encontrar uma foto do bandido ao lado de Lorena.

A LEI DO AMOR

Aline se faz de vítima na frente Tião e Magnólia fica furiosa. Elio fala sobre Aline para o delegado. Ciro começa a trabalhar como motorista. Ana Luiza critica Vitória por sua insegurança com Augusto. Salete flerta com Leonardo. Tião convence Aline a não denunciar Magnólia. Yara apoia Ciro. Flávia e Misael se encontram. Augusto e Salete entram no carro de Ciro para voltar a São Dimas. Magnólia propõe uma trégua a Tião. Tiago sonha com Marina e fica perturbado. Yara convence Helô a se encontrar com Pedro no Rio de Janeiro. Tiago viaja para Curitiba. Salete conta para Jéssica e Flávia que conheceu Leonardo. Jáder se declara para Ruty Raquel. Luciane conversa com Robinson. Helô desiste de ir atrás de Pedro. Marina aparece no quarto de Tiago em Curitiba.

NOVELAS DO SBT

RUBI

Não há exibição de capítulos nos sábados.

QUERIDA INIMIGA

Não há exibição de capítulos nos sábados.

O QUE A VIDA ME ROBOU

Não há exibição de capítulos nos sábados.

CARINHA DE ANJO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

NOVELA DA BAND

EZEL

Cengiz encontra Bahar num café e diz que Eysan está mentindo para ela. Serdar dá informações preciosas a Cengiz. Ezel e Eysan tomam café juntos e são interrompidos por Bahar, que discute com a irmã. Tefo pede perdão a Ali. Cengiz se arma para encontrar Eysan.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

Não há exibição de capítulos nos sábados.

A TERRA PROMETIDA

Não há exibição de capítulos nos sábados.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Comentários