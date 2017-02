Comunicado da Justiça Eleitoral : Eleitores Faltosos aos Últimos Três Pleitos

Justiça Eleitoral – TRE/MS

ELO – Cadastro Eleitoral

Eleitores Faltosos aos Últimos Três Pleitos

Zona: 48 Município: 91782-CHAPADÃO DO SUL

Eleitor Inscrição Pleitos

ADAILTON MAXIMO BUENO 223891670132 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ADALTON NASCIMENTO DOS SANTOS 022882591961 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ADEILDO DAVID DE LIMA JUNIOR 023891481937 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ADEILDO MANOEL DA SILVA FILHO 025403181945 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ADEMIR CARLOS NOVO 016973611953 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ADENILDO BEZERRA SILVA 030451851708 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ADIVALDO DOS REIS SILVA 019268481937 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ADRIANA MARIA JOHANN ALVES 030350270914 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ADRIANO ALVES 024280301856 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ADRIANO NERES DE MARIA 021607121953 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

AGENOR ANTONIO GELESKI 012671190639 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

AGUINALDO ANTONIO DA SILVA 009723841961 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ALBERTO GARCIA GONÇALVES 023514951970 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ALDO JOSÉ DE ARAUJO DA SILVA 025402281953 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ALEKSANDRA LOURDES RIBEIRO MENDONÇA 089030230604 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ALEX CARLOS MASSAI DE SOUZA 024280521961 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ALEX FERREIRA MACHADO 026291111880 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ALEX NEVES DA SILVA 105330690582 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ALISSON DA VEIGA RUIZ 025691651910 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ALMERINDO ALVES DIAS JUNIOR 021607131937 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ALTAIR JOSE BEVILACQUA 003601951910 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ALTAMIR DE PAULA MENEZES 012479381910 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ANA MARIA GARCIA GONÇALVES 023514941996 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ANA PAULA NUNES DA COSTA 024652941961 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ANDERSON PALHEIRO SILVA 020893841910 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ANDERSON RAMOS 022883471996 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ANDERSON RIBEIRO DA SILVA 017317061813 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ANDERSON ROSA DE RESENDE 016103481937 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ANDRE DE CASTRO SILVA 249259000116 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ANDREIA LOPES DE QUEIROZ 030994111805 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ANGELA FERNANDES SIMÕES 019047221937 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ANIDELSON FERREIRA DE FARIA 012481161953 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ANISIO VAZ DE MATOS 081770040698 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ANTONIO ACACIO DA SILVA 015739611996 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA 015016421902 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ANTONIO LUIZ RODRIGUES DA SILVA 025967861708 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

APARECIDO MACHADO COUTINHO 015841231953 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

APARECIDO TIAGO DE ALMEIDA 000938181910 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ARMINDA AQUINO 011768981937 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

AROLDO INACIO DA SILVA 014648921805 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

BENEDITA ANGELA DE MORAES 024277121864 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

BENEDITO LUIZ DA SILVA 018580061988 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

BRUNO FUGIMURA PEREIRA 023516551902 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

CAIQUE ROBLES PELICANO 026002501970 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

CARLA AUGUSTA MASSAI DE SOUZA 021065991937 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

CARLOS ANDRE KERBER 013143491929 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

CARLOS CESAR ARTICO 285346700191 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

CARLOS EDUARDO DE SOUZA 016472691910 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

CAROLINA KELLI FELISBINA LIMA DE SOUZA 024652061970 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

CASSIO NUNES TAVARES 024651801902 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

CATIANY DE FREITAS SANTOS 021064941961 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

CELSO FERNANDO PINHEIRO DE SOUSA 029600231554 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

CHARLES JASKOWIAK 013143481945 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

CLARICE DE FATIMA PITTOL ALVES 074275780604 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

CLARICE MARTINS DA SILVA 016463621953 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

CLAUDIMIR DE OLIVEIRA MARCARI 043001020957 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

CLEIDIMAR DA SILVA 025116971058 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

CLELIA DA SILVA 067074150647 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

CLEODIR ANDRE LEICHTWEIS 078737580639 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

CLEUZA MONTEIRO MEDINA 048946990400 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

CLOVIS DA SILVA PEREIRA 237592710116 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

CRISLAINE CARVALHO MARÇAL 024960551910 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

CRISTIANO MONFARDINI 095731620680 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

CRISTINA VICENTE DA SILVA 019128631902 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

CRISTYANE DA SILVA MORAIS 025403701929 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

DAMIÃO CAETANO DOS SANTOS 073341770701 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

DAMIAO TEOTONIO DE SOUSA 017304811643 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

DANIEL AMARAL 021606541945 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

DANIEL LUCAS GIRALDELLI DE MENEZES 024960591945 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

DEBORAH GOMES DOS SANTOS 060046181007 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

DEIR LAURENCO DA SILVA 063370290680 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

DERCIDIO GERMANO DE RAMOS 011700701902 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

DÉRIA DE FÁTIMA SOUZA 012373741953 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

DIEGO CARDOSO DOS REIS 021065551910 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

DIEIMES DOUGLAS ARAÚJO DA SILVA 023893111970 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

DIEINI BATISTA DOS SANTOS 024651931910 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

DIONATA CAVALHEIRO 025690521937 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

DIRCEU DE FREITAS 181588920175 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

DIRCEU MARCHI 306865760191 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

DIVANALDO DA SILVA SANTOS 019237631643 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

DJENEFER PALOMA HOESEL LIRA 025689791970 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

DYEILLER MARIEL GOMES DOS SANTOS MACEDO 024278481937 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

EDER DOS SANTOS 075513200604 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

EDINEIDE RODRIGUES DE MATOS NASCIMENTO 029259261767 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

EDMAR LOPES DO NASCIMENTO 059084501120 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

EDSON DE LURDES WISSMANN 085832990655 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ELIANDRO OLIMPIO DOS SANTOS 091545670264 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ELIANE RODRIGUES DA SILVA 019896431937 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ELIAS NASCIMENTO DE SOUZA 007668271996 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ELIDINEI APARECIDA FERREIRA 016972791910 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ELIENE FERREIRA PEREIRA 025690831937 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ELIO FERREIRA DE ARAUJO 029066771082 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ELISSON DAHIAM PEREIRA LUCINDA 024279861929 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ELIVELTON SOUSA DOS SANTOS 023892171902 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ELIVELTON VARGAS DA SILVA 025403871970 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ELIZABETH DA SILVA CAMARGO DE CASTRO 008479581953 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ELIZABETH VILAGRA DA COSTA NUNES 000803241937 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ELOIZA LIZELOTE HATTGE PETRY GRASSI 018011870906 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ELTON HERBERT 018108731937 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ÉMERSON JÚNIO DE CARVALHO 023515391929 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ENOCH MARCONDES 019608310141 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ERALDO DIAS DA SILVA 004943721945 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ERCILIO DE OLIVEIRA FILHO 059598890612 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

EVA ISABEL DESSBESSEL 024673021813 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

EVAIR LOURENÇO RODRIGUES 023892911996 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

FABIELI GRASSI HATTGE 023490191953 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

FERNANDA REGINA PEREIRA DE SOUZA 015399811988 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

FERNANDO ALVES MARTINS 024280561996 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

FRANCIELE DA SILVA ROCHA 022262011961 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

FRANCISCO MACHADO DE PAULA 017144891929 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

FRANCISCO RODRIGUES BARBOSA 012481501953 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

GABRIEL TEIXEIRA DE SOUZA 026002751929 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

GELSON MARCOS PARZIANELLO 015016311953 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

GENIVAL PINTO DOS SANTOS 024279651902 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

GERSON ANTONIO ALVES CALIXTO 018433441988 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

GILBERTO EVANGELISTA 021606271970 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

GILDA CARDOSO DA LUZ 014681971988 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

GILVANE APARECIDA DE PAULA CANUTO 019893111961 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

GISELE GAMARRA TEIXEIRA 004424491929 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

GLAUBER AURELIANO DE LIMA 013145591929 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

GUSTAVO MACIEL PERGENTINO 025691491902 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

HELANO JOSÉ DA SILVA 024652271902 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

HELIO ALVES DE ABREU JUNIOR 026003721945 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

HIGINO RODRIGUES VIEIRA 026002461996 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

HIGOR WESLEI NEVES DE LIMA MORAES 022870021945 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

IAKIN GOMES SILVA 026002161970 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

IGO MORETTE ALVES 018381661996 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

IGOR CASSIANO DE OLIVEIRA 026002801996 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ISMAEL ALVES DA SILVA 049173821007 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

IVAILDA NEVES DE LIMA 014177261996 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

IVALDINA BATISTA BARBOSA 003594341937 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

IVAN LUIZ FACHINELLO 003623861961 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

IVONETE TERESINHA CARDOSO 003633981953 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JAIR PRADO 012296151953 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JANCLEA PACHU DA SILVA 057579221090 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JEAN CARLOS MARIANO DE PAULA 015024201929 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JÉFERSON ANTONIO DOS SANTOS 023892671961 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JEFERSON FERREIRA FERRAZ 021070731937 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JELSON SOARES DE OLIVEIRA 013835361902 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JESSICA MARION ROMAN 024279271970 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JESUS RODRIGO RODRIGUES ASSIS FREITAS 023516201988 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JEZIEL DO NASCIMENTO MELO DA SILVA 035978431708 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JEZIHEMA DO NASCIMENTO MELO DA SILVA 033491391791 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JHONATAN OLIVEIRA SILVA 025689851910 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JOAO DA SILVA 031845041759 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JOÃO EVERTON CARVALHO DE ALMEIDA 017128281953 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JOÃO HENRIQUE DE SOUZA 013377162372 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JOÃO PAULO DOS SANTOS 308049460124 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JOEL JOSE DE LUCCA 016023861929 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JOICE LARINE DOS SANTOS DE OLIVEIRA 026003261902 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JONANTHAN SOUZA VILAR DE ALCANTARA 025690901961 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JORGE FERNANDO TOMAZ DA COSTA 336828930141 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JOSE CLAUDOMIRO GIOLI 000645071996 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JOSE EDUARDO CARVALHO BRITO 021616071988 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JOSÉ FABRÍCIO DO CARMO DE LIMA 024652621988 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JOSÉ JORGE DO NASCIMENTO SANTOS 033356741724 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JOSE MARTINS DE SOUZA 003359281902 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JOSÉ NEY MORAES DIAS 012080032399 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JOSÉ RAFAEL DOS SANTOS 037117141791 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JOSÉ RIBEIRO DINOR 010491841988 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JOSÉ ROBERTO CORDEIRO 027007691830 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JOZIANA DO CARMO MONTEIRO 019260561937 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JOZISLEI ROSA JOSINO 016959831937 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JUCEIR MARTINS DE QUEIROZ 014181321902 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JUCIVALDO SOUSA AMORIM 019319531937 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JULIANA CURTO DE SOUZA 021068051945 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JÚLIO CÉSAR MARIM PEREIRA 023408101937 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JUNIOR MACHADO FILHO 025690161970 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

JUREMA BATISTA APARECIDA 029867821074 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

KEILA CRISTINA SABINO 018114381953 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

KELY CRISTIANE DE SOUZA DE OLIVEIRA 238456980167 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

KELY CRISTINA IZIDORO DA SILVA 054384181040 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

LARISSA PEREIRA MACIEL 025689531937 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

LEANDRO ANTUNES DE SOUSA 023893011902 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

LEANDRO DA SILVA NASCIMENTO 023516571970 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

LEANDRO FONTONIA DA SILVA 021610301945 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

LEANDRO MESQUITA 023516421996 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

LEIDE APARECIDA DA SILVA EVANGELISTA 021065281945 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

LEILAMAR DE SOUZA 009333291902 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

LEOMAR TORRES DE AQUINO FARIAS 085440770493 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

LEONI ROQUE DA ROSA 019189311813 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

LEONILDO JULIO DA SILVA 243726420124 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

LETÍCIA HELLEN SENA LIMA 024961581929 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

LISSANDRO VARGAS PINHEIRO 013323401970 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

LUCAS JOSE DA COSTA ALVES 018431211961 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

LUCI CLEIA FERRARI DE OLIVEIRA 012970351929 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

LUCIENE DA SILVA BRAJATO CALADO 299772310141 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZA 026002761902 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

LUIZ CARLOS FERREIRA 070041190698 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

LUIZ CARLOS MARONI 025690301929 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

LUIZ PRATES LEAO 018656201902 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

LUZIA RODRIGUES NEVES SILVA 017144671910 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

MAIANY ALVES MARTINS 025402571996 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

MANOEL FAVARETO 049576310132 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

MARCELA MARTINS DE JESUS MATOS 026003951937 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

MARCELO DIAS BENTAK 017149901988 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

MARCELO JOSE CANUTO DOS REIS 013146681988 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

MARCIA DE ALMEIDA FRANCO 014997131945 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

MARCOS AMELIO DA SILVA 023892501910 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

MARCOS ANTONIO PERES FILHO 025689731988 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

MARCOS JOSE DE OLIVEIRA 015738811970 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

MARCOS SOUSA FREITAS 026003361988 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

MARIA ALVES DA SILVA 016730751953 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

MARIA ANTÔNIA DA SILVA 023123591910 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

MARIA CLAUDIA KESSLER 018432941988 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

MARIA DA CRUZ DE OLIVEIRA 035544121104 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

MARIA DE SOUZA CAMARGO 001150841970 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

MARIA EDUARDA SILVA DOS SANTOS 375784080108 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

MARIA JOSÉ DA SILVA 027979541775 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

MARILUCE ROSA DOS SANTOS 020537141902 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

MARINES JOSE LUIZ 016106181902 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

MARIO CEZAR ASSIS DO AMARAL 009543551945 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

MARIZA MARGARIDA CACEMIRO QUERINO 016436571910 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

MARLENE DRESCH MARCHI 003589591953 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

MAURICIO CRISTALDO 025690291996 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

MAURILIO DE OLIVEIRA 022005411929 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

MAURO JUNIOR DE OLIVEIRA 023124221996 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

MAXUEL PEDRO DA SILVA 026003611996 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

MIRIAM DE SOUSA SILVA ARAUJO 040544601058 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

MONICA DIAS MARCELLO 015739581996 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

NATANI APARECIDA DA SILVA 023409581945 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

NELSON TIAGO DE ARAUJO 040544361023 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

NEURI ALVES DE SOUZA 016102911961 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

NOELI TERESINHA RAUBER 051566450418 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

OCIMAR FERRAZ 018581311953 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ODACIR PIO DA SILVA 013323381953 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ODAIR DE PAULA PIO MONTEIRO DA SILVA 026002241988 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ODAIR MIGUEL DA CRUZ 123426670175 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

OIL BARBOZA DA SILVA 004603951988 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

OILSON ROBERTO HARTMANN 033910540655 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

OSEAS LIBERATO DE OLIVEIRA 387150440175 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

OSMAR CONSTANTINO DOS SANTOS 018114261910 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

PATRIC DE ASSIS SILVA 052901041015 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

PAULO HENRIQUE ALVES DE SOUZA 023516531945 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

PAULO HENRIQUE BATISTA DE MATOS 025689771902 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

PAULO RICARDO SOUSA NEVES 021069721970 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

PAULO ROGERIO RODRIGUES 021136591996 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

PEDRO FERREIRA DA SILVA 024652991970 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

PEDRO GABRIEL DA SILVA 006574441902 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

PEDRO HENRIQUE GIMENEZ 025401861961 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

PEDRO HENRIQUE SILVA 024280111996 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

POLIANA PONCE DA SILVA 019845631945 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

RAFAEL OLIVEIRA SILVA 023516331902 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

RAMAO ADEMIR SESPEDE OSTERBERG 003479881996 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

RAQUEL FERRAZ DE ALMEIDA 018432151988 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

REGIANE DE OLIVEIRA HERNANDES 018423871961 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

REGINA APARECIDA NANTES BARBOSA 024699191953 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

REGINA PEREIRA DA SILVA 021065101910 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

REGINALDO LUIZ DE FREITAS 246570530191 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

RENATO DIAS GOMES 025690111961 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

RENATO SILVA DE SOUSA 018432251953 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

RICARDO GILLIS DE ALMEIDA ARELHANO 022882031902 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

RICKE HERLLIN DA SILVA 038896131732 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

RITA DE CASSIA SILVA 000231591929 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

RIVALDO VEIGA DOS SANTOS 025690181937 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ROBSON CAMPOS DA CRUZ 015238571910 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

RODNEI MORAES DIAS 025402621953 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ROMARIO SILVA GUIMARAES 064666101171 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ROSANE ZUGE 095713970620 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ROSICLEI JOSÉ DOURADOS NOGUEIRA 015019901902 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ROSILENE ZUGE LEICHTWEIS 084701180680 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ROSMEI ROQUE GUISOLFI 010855521910 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ROZANE TERESINHA DA CRUZ MACHADO 024280071902 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

RUDINEI FAGNER RAMBO 047504370949 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

SANDRA GABRIELA ALVES DOS SANTOS 024280141937 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

SASHA LARISSA FERNANDA DE OLIVEIRA 025690011996 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

SEBASTIANA RODRIGUES OLIVEIRA BRITO 018575931953 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

SEBASTIÃO FERNANDES BARRETO 016100891910 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

SEBASTIAO RICARDO FERREIRA 085044140281 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

SILVAIR JOSE DA SILVA 013323531996 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

SILVANA MARIA DA SILVA DE QUEIROZ 190889740183 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

SILVIO SANTOS DA SILVA 023893201961 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

SIMONE OLIVEIRA SOUSA 062855351120 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

SOLANGE CARDOSO DOS SANTOS 014472611996 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

SONIA APARECIDA BARBOSA DE OLIVEIRA 037180621023 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

SONIA DE OLIVEIRA SANTOS 242074320141 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

TATIANE ALMEIDA BLANKE 018113451910 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

TEREZINHA BARROS SILVA FERNANDES 006023001929 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

TEREZINHA DE FATIMA DA SILVA 022366360698 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

THAÍS DA SILVA CONCEIÇÃO 037027151783 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

THAIS DA SILVA DOS SANTOS 026003371961 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

THALLES VICTOR FRANCO DE FREITAS 024279741996 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

THIAGO SILVA LINHARES 016974111953 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

VALDICE EVANGELISTA DOS SANTOS 023263650620 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

VALDINEI DOS SANTOS 048990351031 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

VALDIR BRUSTOLIN 034440850620 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

VALDIR RIBEIRO DOS SANTOS 360330870183 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

VALTER BARROS DOS SANTOS 013158401961 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

VALTESSON FAUSTINO AMORIM 010988221902 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

VINICIUS NUNES CARDOSO 018431421996 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

VITA DA SILVA 016292591961 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

WAGNER MARTINS FERREIRA 018113391970 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

WANDER SILVA LEMES 025404031929 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

WANDERSON SILVA DORIGON 023516051945 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

WENDER HENRIQUE FREITAS PINHEIRO 025690421961 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

WESLEY DE OLIVEIRA VALDEZ 023124051996 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

ZELIA CATARINA DA SILVA 016732041996 05/10/2014 26/10/2014 02/10/2016

Total da Zona: 297

Total do Município: 297

