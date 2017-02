Comercial venceu o Costa Rica em Campo Grande

Terminou o jejum de vitórias do Comercial na temporada. Sem vencer desde o dia 29 de janeiro, o Colorado recebeu o Costa Rica neste sábado de carnaval no estádio Morenão e derrotou o rival por 2 a 1 com grande atuação do goleiro Jeferson.

O resultado levou o time da capital de volta ao G4 na terceira posição com sete pontos e tira o Costa Rica da zona de classificação com quatro pontos.

O Comercial começou a triunfar de forma relâmpago. Logo na saída de bola, Danielzinho arriscou um chute de fora da área e acertou no ângulo abrindo o placar. O autor do gol não demorou muito no jogo e pediu para sair aos 13 minutos após sentir uma contusão.

A partir do gol, o Costa Rica passou a pressionar, mas sem objetividade foi para o vestiário atrás do placar. Na volta para o segundo tempo, o time do interior buscou o gol de todas as formas, mas foi o Colorado quem marcou. Aos 15 minutos Ost encontrou Roger e o camisa 8 bateu na saída do goleiro para ampliar.

O Costa Rica tomou o controle do jogo e encurralou o Comercial em seu campo defensivo. Aos 27 minutos, em boa jogada que passou por vários jogadores, Wellington diminuiu e incendiou o confronto. Foi então, que o goleiro Jeferson apareceu e fez pelo menos duas grandes defesas que seguraram o placar e a vitória do Comercial.

O Colorado volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Novo no estádio Morenão, enquanto o Costa Rica joga no domingo contra a Serc em Chapadão do Sul.

Comentários