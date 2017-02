Carreta cai da Ponte do Rio Claro em Jataí, uma pessoa veio a óbito

O corpo do motorista foi tirado das ferragens por volta das 21h45min. O caminhoneiro perdeu o controle da direção após ser chocar na traseira de outra carreta e romper a cerca de proteção da ponte.

Após mais de 5 horas de trabalho, o Corpo de Bombeiros resgataram o corpo do motorista da carreta que caiu no Rio Claro na tarde desta quinta-feira (23).

No acidente, Edson Alves Rodrigues, de 57 anos, ficou com todo o corpo submerso na água, o que dificultou o socorro. Os bombeiros precisaram acionar um guincho para tirar a vítima das ferragens.

No momento do acidente estava com o caminhoneiro o seu neto, o adolescente Walyk Silva Alves, de 15 anos, que foi socorrido com vida e encaminhado ao Centro Médico aparentemente ele não teve nenhuma fratura mais grave.

A PRF acompanhou todo o trabalho dos Bombeiros ajudando a controlar o trânsito da BR 364, o acidente aconteceu a cerca de 5 KM de Jataí.

