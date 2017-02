Veja como será o funcionamento da Prefeitura durante o Carnaval

A Prefeitura de Chapadão do Sul e as demais repartições públicas do município não terão expediente ao Público durante o feriado nacional em comemoração ao Carnaval.

De acordo com a LEI Nº 345/2.000, de 03 de julho de 2.000, é declarado Ponto Facultativo nas repartições públicas municipais na Segunda-feira e terça-feira de Carnaval; e por meio do decreto Nº 2.815 o Prefeito João Carlos Krug determinou que o expediente ao público, na quarta-feira de cinzas, dia 01 de março de 2017, será das 13 às 17 horas, excetuados os serviços essenciais que por sua natureza não permitam alteração.

A Secretaria de Educação confirmou que não haverá aulas na segunda, terça e quarta-feira, devendo os alunos retornando para as escolas na quinta-feira, 02, no horário normal.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente confirmou que o recolhimento do lixo urbano será feito normalmente durante o feriado.

A Secretaria de Saúde informou que os postos de saúde no centro e nos bairros estarão fechados durante o Carnaval e reabrem na quarta-feira, conforme os demais órgãos municipais. Os casos de urgência e emergência devem ser encaminhados ao Hospital Municipal.

A Secretaria de Obras disponibilizou o telefone 3562 – 6639 que estará de plantão caso houver alguma necessidade.

