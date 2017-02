SERC recebe o Operário neste sábado será o primeiro jogo da equipe em Chapadão do Sul

A equipe da SERC, recebe neste sábado em seu estádio a equipe do Operário de Campo Grande, caso conquista a vitória, o time de Chapadão do Sul empatará em pontos na liderança justamente com a equipe da capital que está na liderança com nove pontos, ficando atras somente no número de vitórias três contras duas da SERC.

Invicta no campeonato, com quatro jogo, sendo uma vitória e três empates, jogos estes todos realizados fora de casa, a equipe da SERC e do Urso de Mundo Novo, são as surpresas do estadual, pelo fato de serem as duas últimas equipes a iniciarem os preparativos para o estadual.

Para este jogo a equipe da SERC terá três reforços, a volta de Taboca, Biro Love e William, que estavam lesionados.

O estádio do SERC recebeu pinturas novas, foram realizadas alterações para atender à exigência dos Bombeiros e está liberado para os jogos.

A partida terá início às 15hs00(MS), com valor do ingresso a R$ 10.00 (dez Reais) e Crianças, estudantes e idosos pagam meia-entrada.

