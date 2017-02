Prefeito João Carlos Krug recebeu nova diretoria da APECSUL

Na última quinta-feira, 23, o Prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug recebeu no gabinete, membros da nova diretoria da APECSUL, Associação dos Pastores Evangélicos Cristãos de Chapadão do Sul.

O Prefeito João Carlos Krug desejou sucesso à nova diretoria e entregou simbolicamente a chave da cidade e ainda doou uma bandeira do Município. Ele disse ainda que fará o possível para contribuir com a APECSUL pra que a associação siga com a sua função social na cidade.

Durante a visita, os pastores realizaram uma oração para que administração de Chapadão do Sul tenha sabedoria e discernimento na condução do município.

A nova diretoria da APECSUL é formada por: Presidente Hamilton Ernani Fernandes, o Vice-Presidente, Pastor Ivan Geraldo Tresman e o Secretário, Pastor Lúcio Flávio.

A visita ao gabinete do Prefeito foi acompanhada pelo vice-prefeito Dr. João Buzoli e pelo Presidente da Câmara de Vereadores, Alírio José Bacca.

