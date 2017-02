A parceria entre o Governo de Goiás, por meio da Secretaria do Estado de Desenvolvimento com o Município, permite aos microempreendedores individuais (MEI) pleitearem financiamentos de até R$10.000,00 parceláveis em até 36 x, com taxa de apenas 0,25% ao mês, para a aquisição de equipamentos, produtos para revenda ou matéria-prima.

Maiores informações dirijam-se à Secretaria de Indústria e Comércio.

falar com Soren Ulysses.

64-3634-1942 ou 64-99957-2697

