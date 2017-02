Menina de 10 anos é estuprada e mãe ajuda suspeito a escapar da polícia

Uma menina, de 10 anos, foi estuprada pelo cunhado da mãe que aproveitou a ausência da mulher e da avó da criança para cometer o crime, em Campo Grande. O autor teria sido avisado pela própria mãe da menina, que a polícia estava atrás dele.

A menina foi levada para a Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) para prestar depoimento a psicóloga. Ela teria contado que tinha sido deixada com a avó para a mãe poder trabalhar.

A avó precisou sair para fazer exames e deixou a menina sozinha na residência. O cunhado da mãe passou na casa e ao perceber que a menina estava sozinha aproveitou para entrar e cometer o crime.

Ela disse que o homem tirou sua roupa e fez sexo oral nela, depois passou o dedo no seu corpo e por fim teria jogado R$ 2 na cama para ela. Ainda de acordo com informações, um amigo do agressor também teria cometido o estupro. Este último estupro teria acontecido no início da tarde desta quinta-feira (23), mas não seria a primeira vez que a menina era abusada.

Na delegacia, enquanto a menina era atendida pelo setor psicossocial, a mãe ao perceber que os policias fariam a prisão do autor, ela teria enviado mensagens para ele facilitando sua fuga.

Durante diligências, os policiais não conseguiram localizar o autor. A mãe da menina, segundo delegado que cuida do caso Paulo Sérgio Lauretto, pode responder pelo crime de favorecimento pessoal, por ter ajudado o autor se livrar da prisão em flagrante.