Incêndio em ônibus da São Luiz que vinha pra Chapadão do Sul assusta passageiros na BR-060

Um ônibus da empresa Viação São Luiz pegou fogo no início da tarde desta sexta-feira (24) e assustou passageiros que viajavam de Campo Grande para Chapadão do Sul, pela BR-060. As chamas começaram quando o grupo chegava em Camapuã e destruíram o veículo.

O ônibus saiu da Capital nesta manhã e seguia para Chapadão do Sul, quando o incêndio começou. O veículo parou no km 129 da rodovia e ali as chamas se espalharam rapidamente pelo veículo. Os passageiros conseguiram descer e não há informações de feridos. Em menos de 20 minutos, o fogo destruiu ônibus e as bagagens que estavam no compartimento.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada e o trânsito no local está parcialmente interditado, já que o veículo ficou no meio de uma das pistas. Os passageiros ficaram na margem da rodovia e muitos tentam pedir carona. Ainda não há informações sobre a causa do incêndio.

*Com informações Midia Max

