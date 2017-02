Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Faça o que puder para aumentar suas amizades ou então, conserve às que fez no passado. Evite atritos com quem quer que seja a fim de não criar inimigos, declarados ou ocultos. Favorável para o romance. Busque intensamente as coisas sólidas e duradouras, e para isso, espalhe em redor de você alegria, otimismo, bondade, que são as bases firmes e da felicidade.

TOURO – O planeta Mercúrio, em bom aspecto, indica que conseguirá obter os mais propícios resultados, no trabalho, no setor financeiro, social e amoroso. Aproveite. Muita paz íntima. Você está também, passando por uma fase de sofrimentos provindos de sua própria mente.

GÊMEOS – Alguma prudência é bastante aconselhável, uma vez que afastará a possibilidade de você se perder em pequenos negócios. As influências são benéficas. Pode tratar de assuntos importantes. Os astros aconselham que você preencha a sua cabeça e o seu coração com pensamentos prazerosos.

CÂNCER – Dia benéfico e favorável em tudo o que pretenda realizar ou conceber. Excelente aspecto astral para iniciar negócios e empreendimentos de vulto, e para tratar de questões jurídicas que estão em pendência. Faça um curso, agite, e abrace todas as oportunidades que aparecerem.

LEÃO – Procure falar pouco e escutar mais, neste período. Seja cauteloso no campo dos negócios, e não revele suas ideias a ninguém. Bom, contudo, para tratar de questões legais e de escritos, de modo geral. Tudo o que estiver ligado a sua carreira profissional, deve ser incentivado.

VIRGEM – Com a posição do sol, agora você terá maiores chances de lucrar inesperadamente através de jogos, sorteios e da loteria. Felicidade amorosa, conjugal e familiar. Você anda muito dispersivo. Você pode sentir-se com maior vigor físico e emocional, mas tendendo para uma dependência excessiva em relação à família, e aos entes queridos.

LIBRA – Alegre disposição mental as novas amizades e para tratar de assuntos íntimos. Melhora profissional e financeira e êxito social está previstos. Ótimo a passeios. Procure dizer tudo o que sente, mas ao mesmo tempo, procurando descobrir o que passa pela cabeça dessa pessoa.

ESCORPIÃO – Será muito bem sucedido nas próximas horas. A posição de Marte haverá de favorecê-lo em trabalho de toda ordem. Cuidado com o amor à primeira vista. Confie em si, e fará associações que trarão bons resultados.

SAGITÁRIO – Evite a falta de persistência e dê continuidade nos empreendimentos ou negócios, que conseguirá bons resultados neste dia. Bom para tratar com pessoas importantes ao seu progresso. O trabalho de transformar os seus sonhos em realidade, precisam passar por vários estágios.

CAPRICÓRNIO – Trate de seus interesses sociais. Estude suas possibilidades de êxito e ponha-as em prática. Boas oportunidades financeiras e profissionais, também deverão se apresentar. Boa saúde e sucesso amoroso. Tudo o que você pensar ou fizer durante este período, poderá vir a acontecer o melhor modo possível.

AQUÁRIO – Muito bom dia para mudar de residência ou ocupação. As coisas novas que inventar serão coroadas de êxito e suas ambições, sonhos e desejos serão bem sucedidos. Ótimo para as amizades e a vida romântica.

PEIXES – Você está vivendo um dos melhores períodos do ano em todos os sentidos, mas deverá evitar o gasto desnecessário de dinheiro e tudo que possa prejudicá-lo de um ou de outro modo. O planeta marte indica que as suas opiniões serão fortes e decisivas hoje.

