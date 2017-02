Hoje tem Israel Novais no Costa Folia, e DJ Samhara no Camarote Premium

Uma das festas mais aguardadas do ano no Brasil, o Carnaval, se inicia nesta sexta-feira (24), a partir das 21h, em Costa Rica-MS. O Município deve receber turistas e visitantes da região e de diversas cidade do país. O Costa Folia acontece no Centro de Eventos Ramez Tebet, com entrada franca.

Neste ano, o show de abertura do Costa Folia 2017 será com Israel Novaes, cantor de músicas de sucesso como: Vó, Tô Estourado, Você Merece Cachê e Vem Ni Mim Dodge Ram. A noite promete ter muita música e alegria com a presença confirmada dos blocos Pinga com Limão e MST os Fura Zói.

Camarote Premium

O Camarote Premium acontecerá de 24 a 27 e contará com grandes atrações exclusivas do cenário eletrônico nacional e uma mega estrutura será montada que irá surpreender o público e melhor parte Open Bar, com as melhores bebidas, Whisky, Vodka, Cerveja, Sucos, Refrigerantes e Água. Nesta sexta-feira começa com a apresentação da DJ Samhara uma das melhores DJ do Brasil onde já se apresentou no palco principal do Tomorrowland Brasil, maior festa eletrônica do país, e outros festivais pelo país a fora. A abertura será as 23:00 (MS).

Permanentes

As permanentes para os quatros dias de festa já estão a vendas no segundo lote (até sexta-feira dia 10) pelo valor de R$ 400,00 masculino e R$ 350,00 feminino. Este valor é divido em até três vezes no cartão de crédito ou em até 12 vezes pelo site Bilheteria Digital. Consultar taxa de parcelamento. Os valores dos ingressos diários já estão a vendas pelo valor de R$120,00.

Pontos de vendas

As permanentes podem ser adquiridas no escritório do Peres Story em Costa Rica, em Cassilândia Rafa Hotel, Chapadão do Sul na Chique x Choque .

O evento é uma realização do Governo Municipal, Prates, Prates Promoções Artísticas, Live Eventos e Peres Store.

