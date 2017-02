Equipe da SEDEMA visita laticínio em Cassilândia e discute preço do leite pago aos produtores.

Uma equipe da SEDEMA – Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente – realizou visita ao Laticínio Laborges localizado no Município de Cassilândia, na manhã desta quinta-feira, 23, para conhecer a indústria e discutir sobre o preço do leite que é pago aos produtores.

A vista foi feita pelo Secretario Adjunto da SEDEMA, André dos Anjos, o médico veterinário Luiz Fernando da Silva Torres e o Técnico de Atividades Organizacionais Clederson Marchi (Tóla). Eles foram recepcionados pelo proprietário da empresa, Luiz Antonio Borges Guilherme (Luizinho).

Durante a visita, os representantes de Chapadão do Sul conheceram as instalações da indústria, que esta no mercado há mais de 25 anos e tem capacidade para processar 100 mil litros de leite dia, mas atualmente está operando com somente 30 mil/litros dia, ou seja 30% da sua capacidade.

A empresa possui o Certificado de Inspeção Federal – SIF e está enquadrada na Classe (A) por fazer a rastreabilidade do leite. Em Mato Grosso do Sul somente duas empresas se enquadram nessa classe.

Segundo o Secretário Adjunto, André Anjos, o objetivo principal da visita foi para conhecer as instalações da empresa, sua capacidade de processamento, entender como é feito o transporte do leite e como é formação do preço.

“Com relação a formação do preço pago ao produtor, Luizinho informou que o leite sofre variações em função de diversos fatores, tais como: políticas econômicas, sazonalidade da produção leiteira, qualidade do leite, demanda do consumidor, fenômenos sanitários, entre outros”, explicou o Secretário Adjunto.

Ainda segundo ele, o proprietário do latício reassaltou que as indústrias consideram características qualitativas, a contagem de células somáticas (CCS), para determinação do valor do leite.

Em parceria com o Governo do Estado, a Prefeitura de Chapadão do Sul esta desenvolvendo o projeto Leite Forte no Assentamento Aroeira, que visa fornecer aos produtores participantes do programa assistência técnica agronômica e gerencial, análise laboratorial, capacitações, desenvolvimento tecnológico, valorização mercadológica do leite, dentre outras atividades relevantes para o desenvolvimento sustentável da produção de leite, objetivando melhorar a qualidade e a quantidade, o que consequentemente irá propiciar maior ganho ao produtor por litro.

*Assecom PMCS

