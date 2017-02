Cultivar Agrícola inova e realizou na Vitrine Tecnológica a 1ª Noite de Campo em Chapadão do Sul

Pela primeira vez em Chapadão do Sul, foi realizada a Noite de Campo, promovido pela empresa Cultivar Agrícola. Um evento diferente dos demais, que reuniu produtores e seus familiares.

Enquanto os homens, participavam de visitas as estações de milho e soja, as mulheres eram recepcionadas por uma equipe da Mary Kay, com palestra e demonstrações dos produtos e ao final foram agraciadas com presentes da Mary Kay.

Outra novidade da Noite de Campo, foi a palestra show com Rafael Baltreza, com o tema “O poder é seu – Os Aspectos Subconscientes do Sucesso”.

Rafael é ilusionista profissional e Professor de hipnose clássica e por 10 anos foi mágico. Usando essas técnicas ele, fez apresentações com o público presente.

