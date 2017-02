Saúde apresenta em Audiência Pública relatório do último quadrimestre de 2016

A Secretaria de Saúde de Costa Rica – MS realizou na tarde da última segunda-feira, 20 de fevereiro de 2017, uma prestação de contas do último quadrimestre de 2016, com apresentação dos investimentos e das ações que foram realizadas pela pasta ao longo dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro do ano passado.

A Audiência Pública foi aberta pelo presidente da Câmara de Vereadores, Lucas Lazaro Gerolomo e foi transmitida Ao Vivo pela emissora de rádio RCR Band. O vereador também colocou o telefone da Casa de Leis (67) 3247 1254 e o celular (67) 9 9963-9512 para que a população pudesse tirar dúvidas. O prefeito Waldeli dos Santos Rosa e a primeira-dama e secretária Municipal de Assistência Social, Áurea Maria Frezarin Rosa estiveram participando da reunião.

Em seguida, a secretária Municipal de Saúde Adriana Tobal apresentou o relatório de ações realizadas no último quadrimestre de 2016. “Costa Rica conta com seis equipes da ESF – Estratégia de Saúde da Família – sendo, cinco para atender a população da zona urbana e uma que atende a população da zona rural, tendo assim 100% de cobertura populacional, ou seja, mais de 7 mil famílias são assistidas na Atenção Básica”, explicou a gestora que complementou: “e ainda, ao todo foram feitos mais de 68 mil exames laboratoriais, 35.298 consultas médicas e 4.076 consultas de pré-natal”.

Clique Aqui e confira na íntegra o relatório referente à prestação de contas e ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde dos últimos quatro meses (setembro, outubro, novembro e dezembro) do ano passado. “Essa norma visa assegurar a transparência e a visibilidade na gestão da Saúde. O Relatório tem como objetivo dar transparência à gestão pública cujos dados estão disponibilizados para toda a população”, explica a secretária Adriana Tobal.

Ainda segundo a gestora, para 2017, a principal meta para o setor da Saúde em Costa Rica “é a humanização no atendimento ao público, visando sempre melhorar a qualidade do serviço oferecido aos usuários do SUS – Sistema Único de Saúde” finalizou Adriana Tobal.

Também prestigiaram a audiência pública os secretários Municipais Paulo Renato Andriani (Administração e Finanças); Ailton Amorim (Agricultura e Desenvolvimento); o diretor-presidente da autarquia SAAE – Serviço Municipal de Água e Esgoto – Valdeci Pelizer; o assessor de gabinete Lourenço Filisbino de Paula; a professora Dulcinéia Rosa; o coordenador do Controle de Vetores, Geandro dos Santos Almeida; a diretora administrativa da FHCR – Fundação Hospitalar de Costa Rica – Maria Aparecida Oliveira da Silva; a coordenadora da Atenção Básica Daiane de Souza Pupin; a coordenadora de Vigilância em Saúde Laura Viviane Gomes; o Comandante do Corpo de Bombeiros Major Aldinei Peres da Silva;

E ainda, os vereadores José Augusto Maia Vasconcellos (vice-presidente); Waldomiro Bocalan (primeiro-secretário); Rosângela Marçal (segunda-secretária); Rayner Moraes; Claudomiro Cocó (líder do prefeito); Antônio Divino Félix (Tonin Félix); Averaldo Barbosa da Costa e Artur Delgado Baird.

Foto: Igor Santana – ASSECOM/PMCR

Comentários