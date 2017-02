Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Joana é aprovada por Garcez e Dante, e Bárbara protesta por não ter sido escolhida para fazer uma campanha internacional. Joana não aceita a forma como Dante a trata e desiste da campanha internacional. Bárbara hostiliza Tânia ao saber do namoro com Ricardo. Arthur se irrita ao ver Belinha estudando com Maurício. Bárbara culpa Tita pelo namoro de Ricardo e Tânia. Nanda não consegue esconder de Jéssica que desaprova o namoro de Sula e Rômulo. Bárbara é chamada para substituir Joana. Garcez avisa que Joana trabalhará em outras campanhas. Garcez manda uma joia para Joana usar em um evento e deixa Giovane enciumado.

SOL NASCENTE

César consegue fugir da polícia. Mario vai ao hospital para conseguir notícias de Carol e Giulliana. Elisa, Paula, Sirlene e Felipe ajudam a organizar a pousada. Carol conta para Mario sobre as gravações que fez de César. Lenita conversa com a filha por uma rede social e se emociona quando Paty dá seu apoio à manifestação em favor de Alice. Sinhá expulsa Mocinha de sua casa. Tânia comenta que a repercussão da manifestação pode ajudar Alice. Carol passa mal após contar para Mario que Giulliana é filha de César. O carro de César cai em um lago e começa a afundar.

ROCK STORY

Gordo e Léo trocam insultos. Diana pergunta a Léo se foi ele quem roubou a música de Gui. Léo ajuda Nina. Miro diz a Nina que ela está diferente. Luana visita Nicolau. Lázaro e Léo planejam tirar todos os artistas da Som Discos. Diana avisa a Gui que eles terão que adiar a gravação do CD da 4.4. Yasmin conta a Diana que Léo ateará fogo nas suas roupas. Léo descobre que Diana não devolveu o anel que Gui lhe deu. JF comenta com os integrantes da banda que Gui deveria ter ido atrás de outras gravadoras. Diana decide vender o anel que Gui lhe deu para comprar uma mesa de som para a gravadora. Marisa fica nervosa ao ser dispensada por Lázaro. Luana pergunta a Nicolau se ele está escondendo alguma coisa. Júlia deixa claro para Diana que Gui está com ela.

A LEI DO AMOR

Pedro se emociona ao falar com Stelinha e Laura fica comovida. Marina enfrenta Tião. Helô sofre com a ausência de Pedro. Venturini faz uma proposta a Luciane. Pedro decide passar um tempo com Stelinha. Tião humilha Magnólia e convoca Aline novamente para ficar com ele. Flávia consola Misael. Mileide vai atrás de Luciane no hotel onde ela está com Venturini. Tiago decide provar que Marina o está perseguindo. Magnólia pensa em se vingar de Tião. Misael conta para Yara que foi com Flávia procurar Aline. Letícia fica intrigada ao saber que Tiago não está em casa. Marina chega ao bar onde Tiago está. Magnólia ameaça Tião e Aline. Tiago e Marina se beijam.

NOVELAS DO SBT

RUBI

Rubi chora desesperadamente ao ver que está nos braços de Heitor e não consegue deixar de pensar em Alessandro. Heitor se preocupa ao vê-la chorar. Rubi disfarça e diz que está emocionada por ser sua primeira vez. Marcos encontra Alessandro em um bar. Desconsolado, ele diz ao amigo que foi traído duas vezes, já que Heitor sempre foi como um irmão para ele e sabia, melhor do que ninguém, que Rubi era a mulher de sua vida. Elisa fica furiosa ao saber que Genaro pretende viajar e pede a ele que espere pelo menos que Heitor dê alguma notícia. Rubi se preocupa quando Heitor conta que foi excluído do projeto e está desempregado. Heitor explica que não irão mais para Nova Iorque e que pretende vender algumas propriedades para que possam viver com conforto. Alessandro tenta consolar Maribel dizendo que a vida continua e que ela deve pensar que muitas pessoas a amam e que ele também está precisando do apoio de uma amiga. Thiago se aproxima de Rubi, impressionado por sua beleza. Érika diz a Rubi que Thiago é o dono do hotel.

QUERIDA INIMIGA

Ernesto encontra Lorena fora do hotel com Alonso e a acusa de ser infiel. Ernesto e Alonso brigam. Bárbara diz a Sara que Lalo morreu em seus braços. Gervásio tenta subornar Vasco, mas ele não permite e diz que as autoridades já estão a caminho. Juliano e Diana ficam muito emocionados ao saber que Lorena é sua irmã, não Sara. Ernesto discute com Lucas por causa de umas verduras. Maria diz a Ernesto que não sabe o que fazer sem Lorena. Ivan se dá conta que o tio esteve brigando. Ivan tenta ajudar o tio telefonando para suas ex-namoradas para que alguma delas o ajudem a esquecer Lorena. Rose e Maria estão felizes com a notícia sobre Lorena, mas ao mesmo tempo pensam que a perderão, pois ela agora irá viver com seus pais. Vasco mostra a um advogado como estão destruindo a reserva. Enquanto ele fala, ouve-se um disparo. Todos correm e Vasco, ferido, cai inconsciente ao solo. Omar pede a Alonso que esteja presente quando o advogado chegar para explicar sobre os exames de DNA. Noemi diz a Alonso que há um paciente para cirurgia gástrica. Sara vai ver Alonso no hospital e pede que ele a leve para comer. Ele diz que precisa trabalhar e a deixa ali, com Bruno. Bárbara recebe uma ligação avisando-a que Vasco está ferido. Bárbara diz a Hortência sobre Vasco e parte com Jaime até onde está o filho. Alonso explica ao advogado os exames de DNA, mas o advogado responde que não existem evidencias suficientes para acusar Sara. Sara descobre que Bárbara e Jaime saíram da cidade e se dá conta que Hortência ficará só. Lorena vai atrás de Sara e descobre que ela foi a casa de Hortência. Com mentiras, Sara consegue que Joaquina deixe Hortência só. Sara entra no quarto da senhora e a tranca com a chave. Sara diz a Hortência que Lorena é sua verdadeira neta e pressiona uma almofada contra o rosto da senhora para asfixiá-la.

O QUE A VIDA ME ROBOU

No bosque, José Luis e Renato encontram o corpo de Antonio e pegam seus documentos, partindo em seguida. Em outro lugar do bosque, Joventino paga alguns homens para que se desfaçam de uma caminhonete. Padre Anselmo pede a Alessandro que arrume as coisas com Monserrat, já que entre eles existe um mal entendido. Alessandro promete falar com ela, apesar de sua tentativa de fugir. Rosário pede ao padre Anselmo que não diga a Alessandro que é seu filho, já que é mais que suficiente vê-lo diariamente. José Luis e Renato chegam à fazenda Almonte e se apresentam a Alessandro. Maria os leva a casa do capataz, entrega livros de contabilidade e os coloca as ordens de Rosário. Alessandro entra no quarto de Montserrat para explicar-lhe que ele quis comprá-la sem se apaixonar por ela. Monserrat começa a recordar de tudo e acusa Alessandro de tê-la separado de Jose Luis. Alessandro se explica e grita que a ama e jamais seria capaz de fazer algo tão baixo. Rosário pede que Monserrat saia para tomar sol, mas ela responde que não, pois não gosta de viver ali. Joventino, surpreso, visita a casa do capataz, já que não pode crer que ele tenha chegado com vida. José Luis e Renato o encaram e pedem que ele se mantenha a margem da situação. Na igreja de Água Azul, Graciela pede a Josefina que se afaste de seu filho, já que é muito feia. Adolfo visita Josefina em sua mansão e lhe propõe que se case em segredo com Demétrio, para que estejam juntos para sempre. Ela se emociona.

CARINHA DE ANJO

Cecília e Fabiana pedem para o Padre Gabriel ajuda para convencer a Madre Superiora a autorizar o coral a participar do concurso da TV. Eles decidem que Madre saberá de surpresa com a equipe já fazendo a filmagem. Dulce avisa as amigas que seu pai deixou apenas quatro amigas participarem da festa. Dulce Maria sonha com Teresa mais uma vez e é surpreendida com a presença das amigas que fazem uma guerra de travesseiros. A Madre Superiora descobre que o apresentador Ratinho é quem vai comandar o concurso de corais na TV e por isso autoriza que o coral de Doce Horizonte participe da atração. O produtor grava uma performance das freiras no colégio.

NOVELA DA BAND

EZEL

Ezel começa a falar de Omer para Ali que fica surpreso com o que escuta. Ezel descobre que Tefo matou Erem e fica furioso. Cengiz invade a casa de Eysan e entra no quarto dela. Tomado pelo ódio, Cengiz ameaça matar Eysan. Ezel tenta, mas não consegue avisar Eysan a tempo

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

Isaura diz que ela nunca será de Leôncio. Diogo extrai a bala da coluna de Gabriel. Rosa e Miguel vão juntos para a pensão. Moleca sente ciúmes de André com Isaura. Álvaro conversa com sua mãe sobre a Abolição da Escravatura.

A TERRA PROMETIDA

Quemuel diz acreditar que Aruna está morta. Acsa se desespera ao saber que Otniel foi capturado. Nas masmorras, os médicos de Jerusalém tentam salvar a vida de Aruna. Adonizedeque conversa com as caveiras de suas prisioneiras. Noemi tenta acalmar Acsa. Raabe reencontra Salmon. Adonizedeque ordena que levem Aruna para um local mais confortável. Salmon fala sobre a viagem à Jerusalém. Ioná sente um desconforto e procura Darda. Calebe estranha a ausência de Josué e sai para procura-lo. Adonizedeque exige que os médicos salvem a vida de Aruna. Darda avisa que Ioná está grávida. Calebe encontra Josué desolado e tanta reanima-lo. Elói explode de felicidade ao saber que vai ser pai. Josué afirma que está na hora do exército de Israel se preparar para a batalha contra Jerusalém. Samara tenta se aproximar de Josué, mas leva um fora do guerreiro. Léia se aborrece com o comportamento da filha. Adonizedeque avisa que matará Mireu caso a esposa de Josué morra.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

