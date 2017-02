Com parcerias, Assistência Social prepara programação especial para comemorar dia das mulheres

Dia 08 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher, e a Secretaria de Assistência Social, por meio do CRAS Parque União, em parceria com a Casa de Mentoria para Mulheres Jóia Rara, Loja o Boticário, Salão Escola Novo visual e a Fisioterapeuta e Coach Eliane Dalossio Fornari estará promovendo uma programação especial para marcar da data.

O evento terá início às 13h00 do dia 08/03 nas dependências do CRAS Parque União com a apresentação da Coach Eliane Dalossio Fornari abordando o tema Mulher Maravilha.

O projeto com tema: “Beleza feminina: eu me amo e me cuido” tem como objetivo fortalecer a autoestima das mulheres da comunidade atendidas por este equipamento. Pretende-se com o evento comemorar o dia internacional da mulher estimulando o autocuidado destas com sua imagem pessoal e, consequentemente, o restabelecimento do amor próprio.

“Portanto, buscamos o apoio das instituições parceiras para proporcionar um dia diferente para as nossas convidadas, a fim de que, tenham a oportunidade de ressaltar a beleza das mesmas, através de um novo corte de cabelo, designer de sobrancelha, maquiagem, manicure, depilação etc”, explicou a Coordenadora do CRAS, Valéria Lopes dos Santos .

Vale destacar que “as ações comunitárias assumem importante papel na prevenção das potenciais situações de vulnerabilidade e risco sociais que podem incidir no território, devido ao seu papel na divulgação e promoção do acesso a direitos, por sensibilizar as famílias do território”.

Todas as mulheres que moram próximas ao CRAS Parque União estão convidadas para participar das ações.

Assecom PMCS

Comentários