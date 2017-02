Chapadão do Sul amanheceu coberto de intensa fumaça

A cidade de Chapadão do Sul amanheceu coberta de uma intensa fumaça, provocada por alguma queimada na região ou se é do Lixão.

A nossa reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, que nos informaram que não foi registrado nenhuma chamada sobre incêndios na região.

Tudo leva crer que a origem dessa fumaça deve ser algum incêndio em canaviais existente na região e os ventos espalharam essa nuvem de fumaça que está sobre Chapadão do Sul desde as 23 horas de ontem.

Em alguns pontos da cidade, a população está tendo problema respiratório. Crianças são as que mais tem dificuldade. A fumaça adentra nas narinas e causas um mal-estar.

A população pede providencias do Ministério Público do meio ambiente, para que seja feito a investigação e que os responsáveis pela a poluição, venham ser punidos e se possível até com indenização aos danos causados ao meio ambiente.

