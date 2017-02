Alcinópolis terá Feira do produtor a partir do dia 26

Os Alcinopolenses terão mais um local para adquirir produtos frescos e de qualidade direto do campo. A Feira do Produtor está programada para começar no dia 26 de fevereiro, na Praça Municipal João Leite Schmidt, com a comercialização dos produtos provenientes do Assentamento Santa Fé. O apoio técnico será realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura, Pecuária, Turismo e Meio Ambiente – SEMUDES.

Segundo o prefeito de Alcinópolis, Dalmy Crisóstomo da Silva, no início a Feira será pequena, mas a Prefeitura dará todo suporte necessário para que os pequenos produtores se organizem e a Feira cresça. “Vamos trabalhar forte nesta iniciativa para que Feira do Produtor possa ser implantada com sucesso, contribuindo assim para o desenvolvimento econômico do município”, destacou.

O produtor Nivaldo do Carmo Coelho está animado para começar a comercializar os seus produtos na Feira, projeto que, de acordo com ele, é um sonho dos Assentados. “Faz muito tempo que a gente vem lutando para que isso aconteça e agora a população terá um produto fresco e com preço acessível”, garantiu.

Valdenir Coelho Lopes também é morador do Assentamento Santa Fé e disse que a expectativa é boa para ver a Feira crescer e gerar renda para muitas famílias do município. “Sei que iremos começar com poucas pessoas, mas alguém precisa dar o passo inicial, não é mesmo?”, indagou o produtor.

De acordo com a Secretária Municipal de Desenvolvimento, Bruna Barbosa, os interessados em comercializar produtos na feira devem procurar a Semudes para efetuar o cadastro.

