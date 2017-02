Médico sul-chapadense recebe prêmio nos EUA

O médico sul-chapadense Luis Felipe Nascimento Kazmirczak, recebeu no último dia 04 de fevereiro, o prêmio de Melhor Caso Clínico do Ano de 2016 (2016 Best Web Case of the Year), no Congresso da Sociedade Internacional de Ressonância Magnética Cardiovascular – Society for Cardiovascular Magnetic Resonance, em Washigton, D.C., Estados Unidos da América.

O prêmio refere-se à pesquisa intitulada “Organização do coágulo intracardíaco: Insights de dentro de um Pseudoaneurisma gigante do Ventrículo Esquerdo”, publicada na página oficial da Sociedade, em outubro de 2016.

Felipe, como é conhecido por amigos e familiares, morou em Chapadão do Sul até ingressar na Universidade, sendo aluno da escola CEPE da Educação Infantil ao Ensino Médio, de onde saiu para cursar a faculdade de Medicina.

Após sua formação, atuou por um curto período em nossa cidade e em Chapadão do Céu (GO), até iniciar sua residência em medicina interna nos Estados Unidos. Durante três anos, fez residência em Clínica Médica na Universidade da Califórnia, em San Diego e, no ano de 2014, foi selecionado para Especialização em Cardiologia pela Universidade de Minnesota, em Minneapolis, centro de referência mundial na área da Cardiologia e local em que foi desenvolvido o primeiro marca-passo cardíaco portátil.

Diante das conquistas, Felipe agradece aos professores que participaram de sua formação e aos médicos de nossa cidade que sempre o inspiraram e incentivaram nesta jornada.

As conquistas do jovem médico são motivo de orgulho para seus pais, Marta e Sérgio Kazmirczak, seus familiares e amigos.

