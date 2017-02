Governo Municipal divulga no Diário Oficial lista dos aprovados na 1ª Fase do Processo Seletivo Simplificado para Estágio Remunerado

O Poder Executivo por meio da Subsecretaria de Administração divulgou na Edição Nº 1.863/Ano XII do DIOCRI – Diário Oficial do Município de Costa Rica – MS, desta terça-feira, 21 fevereiro de 2017, na Página 01, o Edital Nº 002/2017 que traz a lista com o nome dos candidatos aprovados na 1ª Fase do Processo Seletivo Simplificado para Estágio Remunerado.

Conforme a subsecretária Municipal de Administração Liliane de Campos, 287 jovens fizeram as inscrições para participar do processo seletivo, destes 239 fizeram a prova e 129 foram aprovadas na 1ª fase (prova objetiva).

“Ainda nesta semana estaremos divulgado o local e horário para realização da prova prática” enfatiza a gestora.

Clique Aqui e confira na integra a lista com a publicação das notas e nomes dos 129 aprovados na primeira fase.

Para mais informações ligue (67) 3247 7168 / 7059.

Assecom

