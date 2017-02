Gestores Públicos Municipais participam de Treinamento de Interrelacionamento com facilitador Gino Rondon

Ter uma equipe de gestores capacitada é fundamental para o sucesso de qualquer administração pública, foi pensando nisso que o prefeito Waldeli dos Santos Rosa proporcionou nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro de 2017, um Treinamento de Interrelacionamento a sua equipe de governo.

Organizado pela Subsecretaria de Administração, por meio da gestora Liliane de Campos, o treinamento foi ministrado pelo facilitador Gino Rondon e a consultora em DP – Departamento de Gente, Edna Rondon.

Nos dois primeiros dias (15 e 16), o treinamento foi ministrado no auditório da SEMED – Secretaria Municipal de Educação – e reuniu no período noturno cerca de 40 gestores de todas as Secretarias do Município. “Parabéns a minha equipe de governo que está cada ano mais comprometida em busca das suas superações”, declarou o prefeito.

Já no último dia (17), as atividades tiverem início às 14h e foram encerradas na fazenda do prefeito. “Ofereci esse espaço para melhor acolher os participantes. Aqui é um lugar abençoado, onde só ouvimos o canto dos animais, um belo momento para reflexão”, comentou o chefe do Executivo que participou do treinamento ao lado da primeira-dama e secretária Municipal de Assistência Social, Áurea Maria Frezarin Rosa.

“Esse treinamento mostrou a importância cada vez maior de ter pessoas qualificadas dentro de uma organização, seja ela, pública ou privada”, enfatiza a subsecretária Liliane de Campos que complementa: “e eu não estou falando só de cargos de primeiro escalão, desde os mais altos níveis hierárquicos até os mais baixos precisam ser formados por pessoas competentes e esse é um papel essencial dentro do planejamento de gestores”.